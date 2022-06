Dit staat in juni op de planning van National Geographic

Meer dan 300 jaar lang was het Vikingrijk een onstuitbare kracht die onophoudelijk en ver uitdijde. Door de geschiedenis heen voerden de Vikingen oorlog vanaf de zeen, berucht om hun meedogenloosheid en met hun eigen stel regels.

De Viking expansie was ongekend in de mate van zijn verspreiding. De Noormannen, die bekend stonden om hun genadeloos bloedvergieten, werden het meest gevreesde volk in de geschiedenis. Hun verhaal is echter altijd verteld vanuit een eenzijdig, christelijk standpunt en pas nu, na zorgvuldig onderzoek aan de hand van mythische sagen en bio-archeologische vondsten, kunnen we de waarheid ontsluieren over wie de Vikingen werkelijk waren.

'Vikings: Rise and Fall', vanaf 26 juni elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.

Een serie over de technieken, methoden en technologieën die bij spionage worden gebruikt. 'Spycraft' biedt een unieke blik op de verbazingwekkende snufjes achter enkele van de grootste spionageverhalen uit de geschiedenis, de geniale breinen die ze hebben uitgevonden en de agenten die ze hebben gebruikt. Er wordt daarbij gekeken naar zowel verslagen uit de oude geschiedenis als naar hedendaagse intriges.

Vanaf 1 juni, elke woensdag om 21.00 uur op National Geographic.

Door middel van meeslepende CGI-animaties, exclusieve toegang achter de schermen en scènes waarin extreem weer wordt verkend, neemt 'Megastructure: Icebreaker' je mee met een ongelooflijke uitdaging: de bouw van de meest innovatieve ijsbreker ter wereld. Dit unieke schip is zowel een poolverkenningsschip als een rondreizend wetenschappelijk laboratorium.

Woensdag 8 juni, om 22.00 uur op National Geographic.

Een team van elite grotonderzoekers onder leiding van de 68-jarige Bill Stone probeert in een maandenlange expeditie de Cheve Cave in Oaxaca in Mexico officieel tot 's werelds diepste grot te maken. Een complexe onderneming bovengronds ondersteunt het leidende team ondergronds als ze door een doolhof van kronkelende tunnels en doodlopende wegen navigeren. Deze bijzondere serie volgt de zoektocht naar een doorgang die leidt tot de bodem van de diepste grot op aarde.

Zondag 12 juni, om 22.00 uur op National Geographic.

WORLD'S GREATEST ENGINEERING CATASTROPHES gaat over profielen maken, onderzoeken, analyseren en oplossingen vinden voor 's werelds bizarre bouwtechnische blunders - groot en klein. Van hilarische, verbijsterende, kostbare tot zelfs dodelijke fouten, alles komt voorbij in dit nieuwe programma.

Vanaf 16 juni, elke donderdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.

In 'Buiten het kader' nemen onze hosts Tim Beudel en Kevin van Huët je mee naar plekken waar je normaal gesproken niet zo snel zult komen. Aan de hand van gesprekken met experts duiken ze in de verhalen achter het bekende gele kader van National Geographic.

Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of je favoriete streamingdienst.