Dit staat er deze week op het menu van 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Oosters gestoomde schelvis met rijst en groene groenten

Snel, gezond en boordevol smaak! Da's alles wat je nodig hebt voor een volwaardige maaltijd. Met een stuk zacht gegaarde vis tjokvol smaak, veel groenten en rijst kan je simpelweg niets verkeerd doen.

Dinsdag: Granola muffins met appel en five-spice

Dit is puur bakplezier! Heerlijk geurige muffins met gebakken appel, krokante granola en Chinees vijfkruidenpoeder. Een tikkeltje anders dan de doorsnee muffins. Dat maakt ze net zo bijzonder. Woensdag: Braadworst met gebakken uienpuree en broccoli

Puree met gebakken ui en mosterd, gekookte broccoli en daar een knapperige braadworst bij. Dit is bijna fastfood, zo snel kan je met deze simpele, kraakverse ingrediënten iets lekkers op tafel toveren. Donderdag: Pompoenrisotto met prei en Belgische geitenkaas

Deze smeuïge pompoenrisotto moet je gewoon eens gemaakt hebben! Met een fantastische Belgische geitenkaas, prei en wat waterkers heb je in geen tijd een topgerecht op tafel staan. Vrijdag: Gelakte kippenboutjes met oosterse salade en wasabimayonaise

Om de week af te sluiten maakt Jeroen een snelle lunch met oosterse tinten: heerlijke sticky drumsticks, een krokante salade en als finishing touch een pittige mayonaise met gekonfijte gember en wasabi. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.