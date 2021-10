Dit staat er deze week op het menu van 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén - © VRT/Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Ovenschotel met kabeljauw, mosselen en pommes duchesse

Een zalige ovenschotel met vis, mosselen, grote stukken selder en prei. Als kroon op het werk maakt Jeroen een stevige aardappelpuree die er in toefjes wordt opgespoten.

Dinsdag: Salade met koolrabi en appel, granola en geitenkaas

Deze verfijnde salade met lauwe geitenkaas, knapperige koolrabi, appel en een hartige granola staat in geen tijd op tafel en zit boordevol lekkers! Woensdag: Gebakken rijst met Chinese kool, parelhoen en omelet

Kruidige gebakken rijst, veel groenten, heerlijke stukjes parelhoen en omelet. Deze wokschotel is klaar in een handomdraai en overheerlijk! Donderdag: Blinde vinken met gebakken champignons en aardappelen

Nog eens oerdegelijke dagelijkse kost. De blinde vinken worden op professionele wijze in elkaar geknutseld waardoor het resultaat des te beter is. Vrijdag: Millefeuille van peperkoek en chocolade

Een origineel nagerecht met de volle smaak van chocolade en appelsien. De laagjes krokante peperkoek en de karamel van mokatines maken het feest compleet. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.