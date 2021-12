Dit presenteert National Geographic je in december

De legendarische ontdekkingsreiziger Jeremy Wade neemt ons mee naar de Amazone en toont ons het kloppende hart en de oneindig kabbelende slagaders die de Amazone van vitaal belang maken voor onze planeet.

UNKNOWN WATERS WITH JEREMY WADE

Vanaf 1 december drie woensdagavonden op rij om 23.00 uur op National Geographic.

ATTACK ON PEARL HARBOR: MINUTE BY MINUTE

Deze aangrijpende historische serie belooft de beste kijk ooit op de noodlottige dag die de loop van de Tweede Wereldoorlog veranderde - en de schepen en levens die verloren gingen. Elke aflevering behandelt een ander deel van de tijdlijn om het hartverscheurende verhaal te vertellen van de Japanse aanval die de wereld voor altijd veranderde.

Dinsdagavond 7 december om 21.00 uur op National Geographic.

THE HOT ZONE: ANTHRAX

Vlak na 9/11 werd de VS opgeschrikt door een nieuwe dodelijke terreurdaad toen brieven met antrax naar nietsvermoedende slachtoffers werden gestuurd. De anonieme aanslag eiste vijf levens en veroorzaakte paniek in het hele land. Ondanks een strijd tussen instanties en verschillende valse aanwijzingen, kwamen de FBI-onderzoekers een schokkende hoofdverdachte op het spoor: een wetenschapper in het streng beveiligde USAMRIID-laboratorium met vrije toegang tot 's werelds dodelijkste ziekteverwekkers.

Vanaf 12 december elke zondagavond om 21.30 uur op National Geographic.

DOG IMPOSSIBLE S2

Matt Beisner werkt met de meest gevaarlijke, agressieve en onbegrepen honden in het land. Hij pakt de honden aan die andere trainers niet willen aanraken. Dit zijn honden die vreemden hebben gebeten, hun baasjes hebben aangevallen en zelfs andere honden hebben gedood. Matt gebruikt baanbrekende methoden om gezonde relaties op te bouwen tussen honden en eigenaren.

Vanaf 17 december elke vrijdagnamiddag om 17.00 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

ANCIENT WORLDS REVEALED

National Geographic Explorer Albert Lin gebruikt hightech digitale apparatuur om oude beschavingen in kaart te brengen, waarbij hij nooit eerder vertoonde archeologische en technische wonderen onthult. Zijn reizen nemen hem mee door heel Azië; van de graftombes van de eerste keizer van China tot de Verboden Zone van Mongolië, op zoek naar de begraafplaats van Genghis Khan. In Nan Madol, Micronesië, vindt hij een steengroeve in de lucht die waarschijnlijk de bron was van het basaltstenen koninkrijk van de Saudeleur Dynastie.

Woensdagavond 22 december tijdens Docu Night om 21.00 uur op National Geographic.

THE ACROPOLIS: SECRETS OF THE ANCIENT CITADEL

In het hart van Athene kijken de resten van een oude stad al meer dan 2000 jaar uit over de hoofdstad: de Acropolis. Dit luxueuze complex van tempels en monumenten, gebouwd in de 5e eeuw voor Christus, blijft het meest buitengewone architecturale werk dat de Griekse oudheid ons heeft nagelaten. Ontdek, dankzij CGI en de uitleg van de meest vooraanstaande internationale experts, de technische hoogstandjes van de Oudheid waardoor een rotsachtige heuvel kon worden getransformeerd tot een monumentaal en onsterfelijk meesterwerk. Van de onfeilbare anti-seismische systemen tot de technieken die werden gebruikt om blokken marmer van honderden tonnen naar de top van de heuvel te hijsen: stap in de voetsporen van de grootste ingenieurs van het Oude Griekenland en ontdek hun vindingrijkheid, precisie en perfectionisme.

25 december om 22.00 uur op National Geographic.

SECRETS OF THE ANCIENT BUILDERS: EASTER ISLAND

Paaseiland is een van de meest geïsoleerde eilanden op aarde. Toch heeft het volk, de Rapa Nui, een uitzonderlijk erfgoed achtergelaten: huizen, ceremoniële altaren en bovenal bijna 900 moai, deze reusachtige beelden van gemiddeld 3 tot 5 meter die over het hele eiland verspreid staan. Vermoedelijk tussen de 13e en de 17e eeuw gebouwd, werden ze gebeeldhouwd uit blokken tufsteen, een vulkanisch gesteente dat wordt gewonnen uit de vulkaan Rano Raraku. Ze werden vervolgens op een ahu geplaatst, een soort platform gemaakt van basalt dat als altaar diende.

25 december om 23.00 uur op National Geographic

ANCIENT AMERICAS

Vóór de Spaanse verkenning en verovering boekten de beschavingen die Meso-Amerika en het Andesgebergte regeerden en ontwikkelden buitengewone vooruitgang in de menselijke samenleving en cultuur. Van de Mayasteden en monumenten van Tikal en Chichen Itza tot de iconische Inca-stad Machu Picchu en de enorme omvang van de Nasca-lijnen en Paracas-geogliefen. Via archeologische opgravingen, begraafplaatsen en monumenten observeren we hun kunst, iconografie en bouwinnovatie en onderzoeken we de opkomst en ondergang van deze oude rijken om te helpen begrijpen hoe hun verhalen de wereld blijven boeien.

Woensdagavond 29 december tijdens Docu Night om 21.00 uur op National Geographic.