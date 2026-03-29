De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'

Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rijstpapierrol met scampi-mihoensalade en Thaise dressing met sriracha
Groenterolletjes met gebakken scampi, mango en srirachamayonaise.


Dinsdag: Vissoep met rode poon
Romige vissoep met gestoofde groenten en stukken gebakken rode poon.

Woensdag: Ribeye toast met zoetzure tomatencompote en uiringen
Een gegrilde toast met gekonfijte look, tomatencompote, dunne plakjes gegrilde ribeye, gefruite uiringen en waterkers.

Donderdag: Geroosterde spitskool met parmezaan, fregola sarda en salsa verde
Met parmezaan gegratineerde spitskool met salsa verde en fregola sarda met zongedroogde tomaten en pijnboompitten.

Vrijdag: Kaneeltaart
Kruimeldeegbodem, mousse met kaneel en mascarpone en chocoladeschilfers.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Koude pastasalade met stukjes gegrilde kip en paprika, groene asperges en saffraan-a?oli met geroosterde amandelschilfers en dragon.
Lees ook:
 Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Kandidaten 'De Mol' 2026 seizoen 14 op Play

Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.

'De Mol', om 20.00 uur op Play.

