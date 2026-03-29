Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rijstpapierrol met scampi-mihoensalade en Thaise dressing met sriracha

Groenterolletjes met gebakken scampi, mango en srirachamayonaise.

Dinsdag: Vissoep met rode poon

Romige vissoep met gestoofde groenten en stukken gebakken rode poon.

Woensdag: Ribeye toast met zoetzure tomatencompote en uiringen

Een gegrilde toast met gekonfijte look, tomatencompote, dunne plakjes gegrilde ribeye, gefruite uiringen en waterkers.

Donderdag: Geroosterde spitskool met parmezaan, fregola sarda en salsa verde

Met parmezaan gegratineerde spitskool met salsa verde en fregola sarda met zongedroogde tomaten en pijnboompitten.

Vrijdag: Kaneeltaart

Kruimeldeegbodem, mousse met kaneel en mascarpone en chocoladeschilfers.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!