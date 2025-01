Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Carpaccio van coquilles met knolselder en vinaigrette met haringeitjes

Dunne plakjes Sint-Jakobsnoot op een schijf knolselder met waldorfsalade en vinaigrette salée met kaviaar van haring.

Dinsdag: Tortilla met köfte van zwarte bonen, tahindressing en salsa van ananas

Een geroosterde tortilla met sesamdressing, rucola, een gebakken köfte op basis van zwarte bonen en een frisse salsa van ananas, rode ui, chilipeper en munt. Woensdag: Kippenbeignets in zoetzure saus met gebakken groenten en rijst

Krokante beignets van kipfilet in zoetzure saus met gewokte groenten en rijst. Donderdag: Cordon bleu met champignon-tomatensaus en waterkerspuree

Gepaneerde varkenslapjes met een vulling van gekookte ham en Belgische kaas, champignonsaus met tomaat en madeira, en waterkerspuree. Vrijdag: Amandelbiscuit met witte chocolademousse, bloedappelsien en siroop van hibiscus

Een plak amandelbiscuit met Grand Marnier, mousse van witte chocolade, sinaasappelpartjes, geroosterde amandelschilfers en siroop van hibiscus en bloedappelsien. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.