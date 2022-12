Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Fish and chips van zeebarbeel met puree van erwtjes

Dit is op en top comfortfood! Mushy peas ofwel een smeuïge puree van erwtjes met munt en citroen, krokant gebakken vis in bierbeslag en dikke frieten met een scheutje azijn. Britser dan dit wordt het niet!

Dinsdag: Thaise rode curry met kip, zoete aardapel en rammenas

Een heerlijk geurende one pot wonder met stukjes gebakken kip, blokjes rammenas, Thaise aubergines en zoete aardappel. Kortom, alles wat je nodig hebt om een evenwichtige maaltijd op tafel te toveren. Woensdag: Havercakejes met clementines en haverkoekjes met veenbessen

Twee supersimpele recepten met haver waar je iedereen een plezier mee kan doen: een fruitig havercakeje met clementines en een krokant koekje met havermout en gedroogde veenbessen. Donderdag: Strudel van groene kool met Kortrijkse brokkelkaas en graanmosterd

Gevlochten bladerdeeg met een vulling van groene kool en een fantastische Belgische kaas! Het ziet er niet alleen prachtig uit, de smaak is ook overdonderend lekker. Vrijdag: Pot-au-feu van lamsschenkel met wintergroenten en puree met waterkers

Met deze winterse stoofpot schiet je recht in de roos! Zacht gegaard lamsvlees en veel wintergroenten in een overheerlijke bouillon en puree met de peperachtige smaak van waterkers. Dit is topgastronomie, maar dan thuis aan tafel. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.