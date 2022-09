Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén - © VRT 2022

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Amandelbrood met verse kruidenkaas, gerookte zalm en spinazie

Een snee versgebakken brood met huisgemaakte kruidenkaas, gerookte zalm en een fris slaatje met jonge spinazie. Dat zijn de ingrediënten voor een lichte en smaakvolle lunch.



Dinsdag: Gevulde paprika's in tomatensaus met gebakken aardappelen

Dit gerecht lijkt recht uit de jaren 80 te komen, en het valt nog steeds in de smaak bij jong en oud. Paprika's gevuld met lamsgehakt in een gebonden tomatensaus met gebakken patatjes. Hiermee scoor je sowieso!



Woensdag: Mousse van schapenyoghurt met blauwe bessen en gepofte haver

Vandaag gaat Jeroen met schapenyoghurt aan de slag. Hij maakt er een ongelofelijk makkelijke mousse mee die de pure smaak van de yoghurt tot zijn recht laat komen. Met wat blauwe bessen en krokant gebakken haver heb je in geen tijd een lekker dessert of een gezond ontbijt klaarstaan.



Donderdag: Pasta met bloemkool, gepocheerd ei en krokante uitjes

Een simpele maar overheerlijke vegetarische pasta met gebakken bloemkool, crème van bloemkool, gepocheerde eitjes en gremolata. De finishing touch komt in de vorm van krokante uitjes.



Vrijdag: Rode poon met puree van zoete aardappel en preisaus

Vandaag zet Jeroen echte, degelijke dagelijkse kost op het menu in de vorm van een lekker stukje gebakken vis, een smeuïge puree met zoete aardappel en een witte wijnsaus met veel prei..



'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.