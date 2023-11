Dit is het seizoen voor gezellige kerstseries op BBC First

Tijdens het feestseizoen trakteert BBC First haar kijkers op twee fanfavorieten en een gloednieuwe première. De geliefde serie 'Ghosts' keert terug naar BBC First voor het laatste seizoen.

In de nieuwe serie 'Boiling Point' is te zien hoe intens het eraan toegaat in een professionele keuken. Ten slotte kan je genieten van het vierde seizoen van 'Scott and Bailey', wat zich afspeelt in Manchester.

De levende en dode bewoners van Button House zijn terug in het vijfde en laatste seizoen van de bovennatuurlijke, BAFTA-genomineerde sitcom Ghosts. Charlotte Ritchie ('Fresh Meat', 'You') en Kiell Smith-Bynoe ('Stath Lets Flats', 'Taskmaster') keren terug als eigenaars van Button House. Er wordt ongetwijfeld gelachen, en misschien wel gehuild nu de geliefde komedieserie ten einde loopt.

Na het succes van de gelijknamige film gaat in december de langverwachte televisieserie 'Boiling Point' in première op BBC First. De vierdelige dramaserie volgt het uitdagende professionele en persoonlijke leven van het keukenteam van het nieuwe Londense restaurant Point North. Niemand minder dan Stephen Graham ('Time', 'Bodies') en Vinette Robinson ('Six Four') spelen de hoofdrollen. In het vierde seizoen van 'Scott and Bailey' gaan Rachel Bailey (Suranne Jones - 'Doctor Foster', 'A Touch of Cloth') en Janet Scott (Lesley Sharp - 'Starlings', 'The Shadow Line') de strijd aan met elkaar voor de promotie tot hoofdagent. Terwijl de twee rechercheurs het tegen elkaar opnemen, maakt hun persoonlijk leven de strijd nog ingewikkelder. Daarbovenop komt de constante druk die ze voelen van het moderne politiewerk. Het misdaaddrama is geschreven door viervoudig BAFTA-winnares Sally Wainwright.

'Ghosts' seizoen 5 gaat in première op zondag 10 december om 18.45 uur op BBC First

Het vijfde seizoen van de komedieserie 'Ghosts' begint met Alison (Charlotte Richie - 'Fresh Meat', 'You') en Mike (Kiell Smith-Bynoe - 'Stath Lets Flats', 'Taskmaster') die op zoek zijn naar nieuwe manieren om Button House draaiende te houden na de brand in het poortgebouw.

De gedeelde woning tussen Mike, Alison en hun dode huurders blijft voor komische chaos zorgen. Er zijn aprilgrappen tussen Alison en de geesten en een bizarre voorspelling doet de geesten nadenken over hun nalatenschap. Ook is er nieuw entertainment voor de geesten nadat ze hun eetlust voor de Food Club hebben verloren.

Intussen worstelt Mike met de verzekering voor de brand in het poortgebouw (ja, de bliksem sloeg echt drie keer in). Kan een bezoek van een antiekhandelaar de oplossing zijn voor de geldproblemen van Mike en Alison? Of zijn een golfconsortium en een samenwerking met de nieuwsgierige buurman Barclay echt de beste opties?

'Boiling Point' gaat in première op zondag 24 december om 21.00 uur op BBC First

Acht maanden nadat haar mentor Andy Jones (Stephen Graham - 'Time', 'Bodies') een hartaanval kreeg, vecht chef-kok Carly (Vinette Robinson - 'Six Four') samen met haar keukenteam om een naam op te bouwen voor het nieuwe Dalston restaurant Point North. We volgen de groep terwijl ze hun restaurant draaiende proberen te houden tijdens een crisis in de horeca-industrie.

Door de financiële druk om het bedrijf winstgevend te houden, is het belangrijk om nieuwe klanten aan te trekken. Het team is daardoor genoodzaakt zich niet te laten afleiden door hun persoonlijke levens en dagelijks de beste gerechten te blijven maken.

'Scott and Bailey' seizoen 4 gaat in première op donderdag 28 december om 21.00 uur op BBC First

Lesley Sharp ('Starlings', 'The Shadow Line') en Suranne Jones ('Doctor Foster', 'A Touch of Cloth') keren terug als detectives Janet Scott en Rachel Bailey in het Manchester misdaaddrama 'Scott and Bailey'. In dit seizoen maken Rachel Bailey en Janet Scott kans op promotie, maar omdat er maar één positie als hoofdagent beschikbaar is, moeten ze het tegen elkaar opnemen.

Rachel haar moeder is terug in beeld met een nieuwe vriend en ze ontdekt dat hij een gewelddadig verleden heeft. Janet worstelt op haar beurt met persoonlijke problemen wanneer haar dochter besluit het huis uit te gaan. Rachel begint een nieuwe relatie, maar omdat haar minnaar een hoge politieofficier is, moet ze het geheim houden. Janet daarentegen veroorzaakt onbedoeld problemen voor haar baas Gill als ze haar bezorgdheid over Gill haar drankgebruik uit. Haalt Gill haar pensioen met haar reputatie intact?

In december kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Scott and Bailey', elke donderdag om 21.00 uur tot 21 december

'Darby and Joan', elke dinsdag om 21.00 uur tot 19 december

'All Creatures Great and Small', elke maandag om 21.00 uur tot 25 december

'Fisher’s Modern Murder Mysteries', elke zondag om 20.00 uur tot 7 januari

'The Madame Blanc Mysteries', elke vrijdag om 21.00 uur tot 29 december

'Guilt', elke zondag om 21.00 uur tot 17 december

'Death in Paradise', elke weekdag om 18.00 uur tot 20 december