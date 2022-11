Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Vegetarische burrito met quinoa en chutney van tomaat en paprika

De week gaat goed van start met deze smakelijke, gegrilde burrito's gevuld met een originele combinatie van quinoa en gestoofde groenten. Jeroen serveert ze met gegratineerde kaas en een zoetzure chutney van tomaat en paprika.



Dinsdag: Bladerdeegtaart met witloof, pancetta en gorgonzola

Alle lof voor deze bladerdeegtaart met Brussels lof of witloof. De combinatie witloof, blauwe kaas en pancetta is er eentje die iedereen zal weten te smaken. Met andere woorden: dit moet je gewoon eens gemaakt hebben!



Woensdag: Polentataart met noordkrieken en amandel

Een supermakkelijke taart met polenta en noordkrieken in de hoofdrol! Lekker smeuïg aan de binnenkant en goudbruin gebakken aan de buitenkant. Dit gebak is heerlijk met een bakje koffie of een kopje thee erbij.



Donderdag: Roodbaars in aardappelkorst met zuurkool en saus met jeneverbes

Creatief met aardappel! Voor dit feestelijk visgerecht wordt de roodbaars gebakken in een laagje krokante aardappel. Overheerlijk met wat gestoofde zuurkool en een originele saus op basis van jeneverbes.



Vrijdag: Kalfslever met rozijnensaus, gebakken aardappelen met knolselder en waterkers

Jeroen kookt vandaag nog eens lekker ouderwets. Naar een idee van zijn papa maakt hij een stukje gebakken kalfslever in rozijnensaus met gebakken aardappelen en knolselder. Oprecht een (h)eerlijke maaltijd.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.