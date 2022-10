Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Vegetarische empanadas met chimichurri

Je week starten met een aperitiefhapje is altijd een goed idee. Zeker als het gaat om deze heerlijk kruidige gebakjes met een vegetarische vulling en een pittige salsa van groene kruiden en paprika.



Dinsdag: Hoevekip met appel-knolseldermash en pommes pailles

Vandaag haalt Jeroen een Dagelijkse kost-klassieker van stal: een sappig gegaarde kip 'en cocotte' met een zijdezachte appel-knolseldermash, fijne stroaardappelen en waterkers. Om duimen en vingers bij af te likken!



Woensdag: Peer in vervangkoffie (of koffie) met palmier koekjes en vanille-ijs

Deze zacht gepocheerde peertjes in koffiemarinade lenen zich uitstekend als afsluiter van een gezellige avond. Als klap op de vuurpijl maakt Jeroen er krokante bladerdeegkoekjes bij. Heerlijk bij een bolletje ijs!



Donderdag: Kalfswangen met olijven, gesmoorde venkel en olijfoliepuree

Een fantastische, geurige stoofpot met kalfswangen, rode wijn en olijven. Met gesmoorde venkel en een zachte puree op basis van olijfolie maak je een onweerstaanbaar lekker avondmaal.



Vrijdag: Wijting met beurre blanc van ansjovis, gebakken witte kool en mosterdaardappelen

Het weekend is in zicht en dus maakt Jeroen een lekker stukje gebakken Noordzeevis. Bij de wijting serveert hij pittige, geplette aardappelen, gebakken sliertjes witte kool en een rijke saus met stukjes ansjovis.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.