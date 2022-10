Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Chinese hot and sour soep

Pittig, zoetzuur en tjokvol groenten. Dat is een goede omschrijving van deze bekende 'hot and sour' soep.

Dinsdag: Tongschar diabolique met pommes duchesse

Iedereen kent de duivelse scampi diabolique, maar de saus is ook lekker met een stuk gebakken vis. Serveer er torentjes gegratineerde puree bij en je tovert een heerlijk gerecht op tafel. Woensdag: Kaastaart met banaan, dulce de leche en chocolade

Wat een toptaart is dit! Een krokante koekjesbodem, een vulling van plattekaas en de karamelachtige smaak van dulce de leche, plakjes banaan en geschaafde chocolade. Dit nagerecht zal nog lang blijven nazinderen bij iedereen die proeft. Donderdag: Ribbetjes met holsin, geroosterde broccoli en kokosrijst

Zacht gegaarde varkensribbetjes met een Aziatische toets, pittige gebakken broccoli en romige rijst met kokos. Met een klein beetje geduld zet je een waar feestmaal op tafel. Vrijdag: Macaroni met zalm en groentesaus

Jeroen maakt een romige kaassaus met veel groenten, zalm uit blik en gegratineerde pasta uit de oven. Het is eenvoudige en snelle kost, maar daarom niet minder lekker. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.