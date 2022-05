Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Deze prachtige toast met gestoofde spinazie, asperges, een gepocheerd eitje en hollandaisesaus met truffel is een ideaal brunchgerecht om mee uit te pakken. Klaar in een handomdraai en overheerlijk!



Dinsdag

Een lichte stoofpot van hondshai, mosselen, prei en curry. Met een flinke lepel bieslookpuree erbij heb je in geen tijd een smaakvolle maaltijd op tafel staan.

Woensdag

Met dit zomerse dessertje waan je je meteen in warmere oorden! De lichte toets van limoen in de pudding, de verschillende soorten exotisch fruit en de crumble met kokos doen je al je zorgen vergeten.

Donderdag

Voor de liefhebbers maakt Jeroen vandaag kalfszwezeriken met appeltjes klaar. Dit is koken met een grote K! Het is net of je op restaurant bent, maar dan bij jou thuis. Vrijdag

Deze gezonde barbecuesalade met pulled zalm en granaatappel is een waar feest voor iedereen die van een lekker stukje vis houdt. Ideaal om het weekend in te zetten!

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.