Dit is het menu van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Yoghurtmousse met clementines, speculaas en chocolade

Wie zoet is, krijgt lekkers! Jeroen maakt met de restjes van wat hij gekregen heeft van de Sint een frisse mousse van yoghurt en clementines, afgewerkt met speculaas en chocolade.

Dinsdag: Preisoep en brandadeballetjes met kabeljauw

Een heerlijke pot winterse soep boordevol prei met balletjes van kabeljauw en aardappel. Ideaal om je aan op te warmen na een lange werkdag of een stevige boswandeling. Woensdag: Wildpaté met veenbessen en hazelnoot, rozijnentoast en gekonfijt witloof

Voor al wie eens goed wil uitpakken met de feestdagen heeft Jeroen een klassevolle wildpaté klaargemaakt. Met een lepeltje gekonfijt witloof en een krokante toast van rozijnenbrood waan je je meteen in een toprestaurant. Donderdag: Cordon bleu met zuurkool en aardappelen

Potten op tafel en samen genieten! Jeroen maakt gestoofde zuurkool met een stevige lepel puree en een krokant gebakken varkenslapje met een vulling van kaas en worst. Vrijdag: Geroosterde prei à la flamande met geitenkaas

Eenvoud troef met deze makkelijke en originele 'sharing dish'. Geroosterde prei uit de oven wordt gepimpt met mimosa van ei, krokante broodcroutons en een fantastisch vers geitenkaasje. Laat het weekend maar komen! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.