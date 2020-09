Dit is de nieuwe VTM-serie 'Fair Trade', nu in preview bij Streamz

Foto: VTM © DPG Media 2020

Kevin Janssens en Ella-June Henrard schitteren in de nieuwe VTM-serie 'Fair Trade', van regisseur/scenarist Marc Punt ('Matroesjka's'). Nu al in preview bij Streamz, later bij VTM. Check de trailer!

Walter Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June Henrard) zijn ooit met veel inzet en nobele idealen aan hun carrière bij de politie begonnen, maar zagen te dikwijls maandenlang intensief en gevaarlijk speurwerk verloren gaan door in hun ogen irrelevante procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze kleuren steeds vaker buiten de lijntjes tijdens hun patrouilles: zo tippen ze bijvoorbeeld criminelen over toekomstige politieacties en laten zich daar stevig voor betalen. Wilson is bovendien verslavingsgevoelig (vrouwen, drank, drugs…) en dat maakt hem onberekenbaar. Wanneer hij na herhaalde conflicten geschorst wordt bij de politie, zoekt hij nog meer toenadering tot het criminele milieu, maar is intussen aangeschoten wild.

‘Fair Trade’ is de nieuwe serie van regisseur/scenarist Marc Punt (‘Matroesjka’s’) met Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, Sven De Ridder, Tine Reymer en Manou Kersting. Later te zien bij VTM.



