Dit heeft maart in petto op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. Dit kan je in maart verwachten op de streamingdienst.

MOON KNIGHT [12+]

Disney+ Original serie

In 'Moon Knight' volgen we Steven Grant, een welgemanierde cadeauwinkelmedewerker die geteisterd wordt door plotse black-outs en herinneringen heeft van een ander leven. Steven ontdekt dat hij lijdt aan dissociatieve identiteitsstoornis en zijn lichaam deelt met Marc Spector. Terwijl de vijanden van Steven/Marc steeds dichterbij komen, moeten deze twee zich een weg banen doorheen hun complexe identiteiten en geraken ze ook nog eens verzeild in een dodelijk mysterie rond machtige Egyptische goden.

Oscar Isaac, Ethan Hawke en May Calamawy spelen de hoofdrollen in 'Moon Knight'. Mohamed Diab en het team van Justin Benson & Aaron Moorhead regisseren de serie. Jeremy Slater is hoofdschrijver en Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater en Oscar Isaac zijn de uitvoerende producenten. Grant Curtis, Trevor Waterson en Rebecca Kirsch fungeren als co-uitvoerende producenten.

30 maart

TURNING RED [6+]

Exclusief op Disney+

In Disney en Pixars 'Turning Red' maken we kennis met Mei Lei, een zelfverzekerd meisje van 13 jaar dat heen en weer wordt geslingerd tussen het blijven van haar moeder’s brave dochter en de chaos van de puberteit. Haar overbeschermende moeder Ming laat haar dochter zelden alleen, een ongelukkige realiteit voor de tiener. En alsof het niet genoeg is dat haar interesses, vriendschappen en lichaam veranderen, verandert ze telkens ze zich iets te veel opwindt (en dat is zo ongeveer ALTIJD) in een enorme rode panda! Geregisseerd door Oscarwinnaar Domee Shi (van de Pixar short 'Bao') en geproduceerd door Lindsey Collins.

11 maart

CHEAPER BY THE DOZEN [0+]

Disney+ Original Film

'Cheaper by the Dozen' is een nieuwe versie van de populaire gezinsfilm uit 2003 over de avonturen van een samengesteld gezin van 12 personen, de Bakers. Gabrielle Union en Zach Braff spelen de hoofdrollen als Zoey en Paul, een echtpaar met een hectisch huishouden dat tegelijkertijd een eigen zaak runt: Baker's Breakfast, een lokaal eettentje dat alleen ontbijt serveert (met de geweldige zoete en hartige saus van Paul.) Paul heeft uitbreidingsplannen voor het restaurant en besluit het gezin te verhuizen naar een veel groter huis in een betere buurt. Maar de verhuizing naar een ander deel van de stad en de uitwerking daarvan op de kinderen leveren meer stress op dan Paul en Zoey hadden verwacht. Nu het geluk van hun liefdevol, hecht gezin gevaar loopt, moet Paul een leven zien te vinden dat perfect past bij de dromen van iedereen.

18 maart

THE ICE AGE ADVENTURES OF BUCK WILD [6+]

Disney+ Original Film

In 'The Ice Age Adventures of Buck Wild' beleven onze geliefde prehistorische zoogdieren nieuwe doldwaze avonturen. Buidelratbroertjes Crash en Eddie willen onafhankelijk zijn van hun oudere zus Ellie en op eigen benen staan, maar de kleine thrillseekers komen al snel vast te zitten in een gigantische ondergrondse grot. Ze worden gered door Buck Wild, een eenogige, avontuurlijke wezel die op dinosaurusjacht is. Samen nemen ze het op tegen de weerspannige dinosaurussen in de Verloren Wereld.

25 maart

PARALLÈLES [12+]

Disney+ Original serie

Vier jeugdvrienden, Sam, Bilal, Romane en Victor lijden een rustig leven in een kalm bergdorpje wanneer een mysterieuze gebeurtenis hun wereld op z’n kop zet. In een fractie van een seconde worden de regels van het universum volledig gewijzigd: het heden, de toekomst en multiverses versmelten, de tieners worden gescheiden en belanden in parallelle werelden en verschillende tijdperken. Ze proberen te achterhalen wat er precies gebeurde, elkaar terug te vinden en de klok terug te draaien, om naar 'hun wereld' terug te keren. Ze moeten hun nieuwe lot onder ogen zien, maar het is ook een kans om te groeien, een andere kijk op de wereld te ontwikkelen. Net zoals hun ouders of luitenant Retz, die voor het eerst staat voor een zaak die zijn wetenschappelijke geest zal uitdagen.

23 maart

THE EYES OF TAMMY FAYE [12+]

'The Eyes of Tammy Faye' biedt een intieme kijk op de buitengewone opkomst, ondergang en uiteindelijke redding van de televangeliste Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain). In de jaren ’70 en ’80 bouwden Tammy Faye en Jim Bakker (Andrew Garfield) samen een snelgroeiend religieus omroepnetwerk en pretpark – tot rivalen, financiële wanpraktijken en schandalen hun rijk ten val brachten.

23 maart

FRESH [18+]

Het verhaal van 'Fresh”'gaat over Noa, die in een kruidenierswinkel de aantrekkelijke Steve ontmoet en, gezien haar frustratie over datingapps, de gok waagt en hem haar nummer geeft. Na hun eerste afspraakje is Noa smoorverliefd en aanvaardt ze Steves uitnodiging voor een romantisch weekendje weg. Ze ontdekt echter dat haar nieuwe minnaar enkele ongewone lusten verbergt.

4 maart

WEST SIDE STORY [12+]

Van producer en regisseur Steven Spielberg, met een script van scenario- en toneelschrijver Tony Kushner, komt 'West Side Story'. De film, een bewerking van de musical uit 1957, vertelt het verhaal van een verboden liefde en de rivaliteit tussen twee straatbendes, de Jets en de Sharks.

2 maart

Meer series op Disney+ deze maand

'The Proud Family' S1 [6+]

Te streamen vanaf 2 maart

'This Is Us' S1-6 [14+]

Te streamen vanaf 9 maart

'PJMASKS' S3-4 [6+]

Te streamen vanaf 9 maart

'The Great North' S2 [14+]

Te streamen vanaf 9 maart

Meer films op Disney+ deze maand

'Nightmare Alley' [16+]

Te streamen vanaf 16 maart

'MORE THAN ROBOTS' [6+]

Te streamen vanaf 18 maart

'Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U' (Special) [12+]

Te streamen vanaf 25 maart