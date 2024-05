Dit hebben de Disney Channels deze maand op het programma staan

Parijs krijgt bezoek uit een ander universum: twee schurken en een held die erg bekend voorkomen. Ladybug en Cat Noir lijken Butterfly achterna te zitten, net zoals ze gewoonlijk doen...

Behalve dat alles voor hen omgekeerd is. En het is om de verkeerde redenen dat Shadybug en Claw Noir de Miraculous van Hesperia willen overnemen. Kunnen Ladybug en Cat Noir Hesperia helpen om Shadybug en Claw Noir betere mensen te maken?

Kijk 'Miraculous World Parijs: Verhalen over Shadybug & Claw Noir', op zaterdag 1 juni om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MARVEL MOON GIRL EN DEVIL DINOSAUR

'Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur', gebaseerd op de succesvolle strips van Marvel, volgen de avonturen van het 13-jarige supergenie Lunella Lafayette en haar T. Rex van tien ton, Devil Dinosaur. Als Lunella per ongeluk Devil Dinosaur naar het hedendaagse New York haalt, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad tegen gevaar te beschermen.

Vanaf 15 juni, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAILEYS MISSIES

Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en daarnaast probeert ze ook nog even de wereld te redden.

Vanaf 3 juni, elke maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

DUCKTALES, HAILEYS MISSIES, HAMSTER EN GRIETJE

Kijk 9 juni naar 'Ducktales', ga met Dagobert Duck en zijn familie mee op avontuur!

Kijk 16 juni naar 'Haileys Missies', waarin Hailey haar takenlijst af moet maken om de wereld te redden.

Kijk 23 juni naar 'Hamster en Grietje', terwijl zij hun identiteit geheim proberen te houden, redden ze de wereld van de ene na de andere superboef!

Vanaf 9 juni, elke zondag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

DISNEY JUNIOR ARIEL



De serie 'Disney Junior's Ariël' speelt zich af in het Caribische onderwater koninkrijk Atlantica en volgt 8-jarige Ariël terwijl ze samen met haar vrienden avonturen beleeft vol actie en plezier. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de wereld om haar heen ontdekt Ariël schatten van de bovenwereld. Zo vindt ze een hoed, piepend badeendje en een garde, die ze verzamelt en veilig bewaart in haar kristallen grot.

Bij elke ontdekking is Ariël vervuld van vreugde en haar zeemeermin staart, die van kleur verandert afhankelijk van haar emoties, licht op en glinstert. Vol van charme en grote ideeën ontdekt ze de wonderlijke wereld om haar heen en inspireert ze anderen met behulp van haar stem.

Vanaf 29 juni, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op gekke en grappige avonturen vol fantasie.

Vanaf 1 juni, elke zaterdag en zondag om 13.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ



Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de fantastische Wonderland-bakkerij. Waar het niet uitmaakt als je een keer iets fout doet, als je maar blijft proberen. Alice ontdekt de magie van eten en hoe dat mensen samenbrengt met glitters, vriendelijkheid en creativiteit.

Vanaf 10 juni, maandag tot en met vrijdag om 10.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

KIYA EN DE KIMOJA HELDEN

'Kiya & the Kimoja Heroes' volgt de actie-avonturen van de dans- en vechtsport liefhebber Kiya en haar beste vrienden, Motsie en Jay. Samen, en met hun kristal-geladen krachten, zijn ze superhelden in de op Zuid-Afrika geïnspireerde Kimoja-stad, en schitteren helder om alles goed te maken totdat vreugde en harmonie in hun gemeenschap zijn hersteld.

Vanaf 15 juni, elke zaterdag om 16.00 uur op Disney Junior.