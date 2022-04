Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Eendenborst met gembersaus en boksoi

Een sappig stukje gebraden eend kan toch eens smaken! Zeker in combinatie met een zachte gember-honingsaus, sticky boksoi en geparfumeerde rijst.

Dinsdag: Fishsticks van schelvis met bloemkool

Fishsticks met bloemkool, aardappelen en verse bearnaisesaus. Dagelijkse kost in een ietwat elegantere versie. Dit lust iedereen! Woensdag: Carpaccio van peer met karamel

Dit is weer een echte topper op patisseriegebied! Een zalige mousse met de smaak van karamel, flinterdunne plakjes peer en een oldskool chocoladesaus. Donderdag: Omelet gevuld met pad thai en scampi

Een smeuïge, gevulde omelet met de heerlijke smaken van pad thai en gebakken scampi. Deze lekkere eenvoudige lunch met oosterse invloeden is klaar in een handoimdraai. Vrijdag: Tajine van aubergines, kikkererwten en couscous

Deze groentestoofpot vindt zijn oorsporoing in de Noord-Afrikaanse keuken. Een wonderlijke mix van geuren en smaken, boordevol groenten en met een royale portie couscous. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.