Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Salade met krokante inktvis en dressing met feta en paprika

Een maaltijdsalade met reepjes inktvis en een dressing op basis van feta en geroosterde paprika.



Dinsdag: Gepaneerd varkenslapje met wortelpuree en witloof

Krokante varkenslapjes met wortel-tijmpuree en gebakken witloof.

Woensdag: Torta di nocciole

Een Italiaanse hazelnotentaart afgewerkt met een mousse van mascarpone.

Donderdag: Empanada's met spinazie, champignons en blauwe kaas

Gebakken deegpakketjes met een vulling van spinazie, champignons en wat blauwe kaas.



Vrijdag: Ovenschotel met puree, spruitjes en gehaktballen

Een ovenschotel met puree, gehaktballen, spruitjes en gebakken ui.