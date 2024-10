Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta alla Norma

Rigatoni met gebakken aubergine, tomatensaus en gezouten ricotta.

Dinsdag: Piepkuiken met gebakken aardappelen, erwten en wortelen

Piepkuiken, gegaard 'en cocotte', met knapperige aardappelen, gestoofde erwten en wortelen, en verse dragonsaus. Woensdag: Ronde rozijnenkoeken

Zalige, zelfgemaakte koffiekoeken met pudding, rozijnen en een laagje glazuur. Donderdag: Risotto met 'nduja, zeekat en gremolata

Romige risotto met pittige 'nduja - een pittige, Italiaanse smeerworst - met gebakken reepjes zeekat en gremolata. Vrijdag: Pieterman à la flamande met ratte-aardappelen

Gebakken pieterman à la flamande met kappertjes, geserveerd met ratte-aardappelen, bloemkool en lamsoor. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.