Dit brengt FOX in juni

Rechercheur Charlie Hudson vormt een team met zijn politiehond, de Duitse herder Rex waar hij graag mee samenwerkt...

...omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

'Hudson & Rex', vanaf 1 juni elke woensdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

IN THE DARK

Murphy, een blinde vrouw, bevindt zich midden in een moordonderzoek wanneer haar beste vriend dood wordt aangetroffen.

Vanaf 13 juni elke maandag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

LA FORTUNA (Seizoen 1)

Een hedendaagse avonturenthriller over het noodlottige Spaanse marineschip Nuestra Señora de las Mercedes, dat in 1804 tot zinken werd gebracht door de Britten. Jaren later wordt het schip gevonden door een Amerikaans bedrijf. Vervolgens onstaat er een juridische strijd tussen de Spaanse staat en het Amerikaanse bedrijf dat het schip vond om de bijbehorende schat, waarvan wordt beweerd dat deze $500 miljoen waard is. Met o.a. Stanley Tucci in de hoofdrol.

Vanaf 30 juni elke donderdag om 20.35 uur op FOX.

THE FIRST LADY (Seizoen 1)

The First Lady' is een onthullende nieuwe kijk op Amerikaans leiderschap, door de lens van de vrouwen in het hart van het Witte Huis. In de East Wing van het Witte Huis zijn veel van de meest impactvolle en wereldveranderende beslissingen uit de geschiedenis, gemaakt door Amerika's charismatische, complexe en dynamische First Ladies, uit het zicht gehouden. De serie onthult de persoonlijke en politieke levens van drie unieke, enigmatische vrouwen en hun familie door hun reis naar Washington te volgen, in hun verleden te duiken en hen voorbij het Witte Huis te volgen naar hun grootste momenten. Door verhaallijnen te combineren die zo intiem zijn dat het lijkt alsof de muren van het Witte Huis praten, richt seizoen 1 zich op de levens van Michelle Obama, Betty Ford en Eleanor Roosevelt.

Elke dinsdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.

CRACKED

Na een beschamende en publieke instorting, wordt rechercheur Aidan Black overgeplaatst van zijn geliefde SWAT-team naar de nieuw opgerichte Psych Crimes and Crisis Unit. Daar ontdekt hij tot zijn ontzetting dat zijn partner niet een andere politieagent is, maar de forensisch psychiater Dr. Daniella Ridley.

Elke maandag om 20.35 uur op FOX.