Discussie tussen Walter en Jamie-Lee laait op in reünie-aflevering 'De Verraders'

Nu de finale van 'De Verraders' is gespeeld, komen de deelnemers nog een keer samen in de speciale reŁnie-aflevering, waarin Staf Coppens hen alle onbeantwoorde vragen voorschotelt.

De groep kijkt ook samen naar de spannende finale, die voor velen nog een verrassing van formaat is. Eén vraag brandt op ieders lippen: waarom heeft Loïc gedaan wat hij heeft gedaan? Staf polst naar wat Walter vindt over de bijzondere zet van zijn collega-verrader. En heeft hij ondertussen al verteerd dat Jamie-Lee hem uit het spel heeft verbannen? Tijdens een gesprek laait de discussie alleszins op. 'Er is nooit enig moment geweest van potentieel verraad van mij naar de verraders toe', klinkt het stellig bij Walter. 'Dat mag vandaag niet gebruikt of misbruikt worden om een eigen plan naar buiten te brengen.'

De reünie-aflevering van 'De Verraders', donderdag 31 maart om 20.35 uur bij VTM.