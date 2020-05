Dinsdag pure horror in nieuwe aflevering van 'Het Parket'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de correctionele rechtbank in Gent begint het proces tegen een Poolse man die een bejaarde vrouw heeft verkracht.

Myriam vertegenwoordigt het openbaar ministerie tijdens één van de meest lugubere verkrachtingszaken van de voorbije jaren: 'Als je het dossier voor de eerste keer leest, dan denk je: het kan toch niet dat zoiets echt gebeurt? Dat is pure horror!'

In Dendermonde wordt substituut Sarah geconfronteerd met een zaak van zwaar huiselijk geweld. Een vrouw is door haar man in elkaar geslagen, 10 dagen na haar bevalling. jeugdmagistrate Lies zet zich aan het dossier van een jonge moeder wiens appartement meer op een stort lijkt dan op een woonplaats en waar helaas ook nog eens twee jonge kinderen wonen.

Magistrate Caroline krijgt bezoek van poetsvrouw die juwelen en kleren heeft gestolen van haar werkgever. Parketmagistraat Annelies wordt wakker gebeld tijdens haar nachtdienst. De politie werd opgeroepen voor een steekpartij in een drugspand en dus moet Annelies de situatie ter plaatse gaan onderzoeken.

'Het Parket', dinsdag 5 mei om 20.35 uur op VIER.