Dinsdag in 'Vijf Jaar Hier': Mohamed en Yousif

Foto: Canvas/VRT - © Geert Van Hoeymissen 2018

Deze aflevering gaat over twee kinderen die in 2015 als niet-begeleide minderjarigen, dus zonder hun ouders, in ons land aankwamen.

Van alle eerste asielaanvragen in 2015 (39.065) kwamen er 395 van niet-begeleide minderjarigen die jonger waren dan 14 jaar. Dat zijn kinderen die alleen, met een familielid of kennis naar hier gekomen zijn, maar zonder hun ouders. Het ging om 340 jongens en 55 meisjes. Zij krijgen een voogd toegewezen die alle actoren die een rol spelen in het leven van de minderjarige aanspreken, betrekken en opvolgen, steeds in overleg met de minderjarige.

Portretten

Mohamed komt uit Aleppo en was met zijn ouders naar Istanbul gevlucht, net als 3,6 miljoen andere Syriërs. Een oom van Mohamed beslist in 2015 naar België te vertrekken en hij stelt diens ouders voor om de zevenjarige Mohamed mee te nemen. Een verscheurende keuze voor de ouders. Het leven in Istanbul is moeilijk. Fuad, de papa van Mohamed, vindt amper werk. De familie heeft geen geld genoeg om allemaal samen te vertrekken. Mohamed en de oom krijgen opvang in een asielcentrum, maar omdat Mohamed zo jong is, wordt voor hem een pleeggezin gezocht. Dat zijn Nele, Filip en hun vier kinderen, die in Ieper wonen. Na twee jaar wordt Mohamed herenigd met zijn familie.

'Zij geloven niet dat zij mijn mama en papa zijn. Daarom moest ik naar Brussel gaan en speeksel in een potje doen. Ze gaan ook bloed trekken en dat doet een beetje pijn.' - Mohamed (9 jaar, over de DNA-test die nodig is voor gezinshereniging).

Yousif is 13 als hij met zijn oudere broer Ali uit Irak vertrekt en naar België reist. De familie werd bedreigd omdat de vader als consulent voor de Amerikaanse troepen heeft gewerkt. Yousif en Ali verblijven eerst in het opvangcentrum in Kapellen. Wanneer ze erkend zijn als vluchteling, verhuizen ze naar Antwerpen. Yousif leert op school in sneltempo Nederlands, bij zijn broer Ali gaat het veel trager. Ook voor Yousif zal het twee jaar duren eer hij zijn ouders terugziet.

'Dat is echt een kleine boot met zo’n 40 mensen, 50 mensen. Ik ben 10 keer gevallen in de zee. Elke keer opstaan, vallen. Mijn kleren waren echt nat. Daar zat een soort zout in, dat gaat er niet af' - Yousif (13 jaar, over de reis naar Griekenland).

