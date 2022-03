Dinsdag in 'The Green Planet': Desert worlds

Hij mag dan al een eind in de negentig zijn, David Attenborough (°1926) gaat onverminderd door met zijn missie: tonen hoe spectaculair en waardevol, maar ook kwetsbaar onze planeet wel is. De (groot)vader aller natuurfilmers doet dat deze keer met 'The Green Planet'.

Woestijnen zijn onherbergzame gebieden: de temperaturen swingen er de pan uit en er is amper water. Toch slagen heel wat planten erin om zelfs hier te overleven. Sommige groeien heel traag of reizen heel het gebied door op zoek naar water, andere wachten tientallen jaren in schijndood op regen om dan in een ware kleurenexplosie uit te barsten. Woestijnplanten schermen hun watervoorraden af voor dieren en andere planten met behulp van stekels, camouflage of door bondgenoten te zoeken bij de dieren. Planten hebben hun plaats opgeëist in de meest gevaarlijke woestijnen op aarde en overleven zout, vuur en giftige stoffen om leven en kleur te brengen in een van de meest vijandige landschappen op aarde.

