Dinsdag in 'Mobutu's Game': Afdaling naar de hel

Hoe meer macht Mobutu zichzelf toe-eigent, hoe meer de paranoïa toeslaat. Elke vorm van protest wordt met harde repressie de kop ingedrukt - een mensenleven stelt in Congo niks voor.

Als ook de economie instort, glijdt het land genadeloos naar de afgrond. Maar terwijl de bevolking kreunt onder de armoede, blijft de machtige elite zich schaamteloos verrijken. Mobutu zelf slaagt erin uit te groeien tot de grootste kleptocraat van zijn tijd. Niet alleen het volk heeft genoeg van zijn leider, ook het Westen en vooral de VS vinden het gênant om in één adem met te hem te worden vernoemd. Als de Berlijnse Muur valt, en zijn persoonlijke vriend Nicolae Ceaușescu live op televisie wordt terechtgesteld, beseft Mobutu dat dit het lot is dat hem wachten staat.

