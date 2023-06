Dinsdag in 'Mirakel n° 71': Het midden – Geloof

Nathalie, Lieve en Gustave zijn nu onderweg naar het Zuiden, op zoek naar een mirakel. Ze laten België achter zich en doorkruisen Frankrijk in een cabrio.

Op de passagiersstoel, vooraan in de wagen, niet langer gebonden aan haar rolstoel, voelt Nathalie zich vrij en kan ze de hele wereld aan. Tot de harde realiteit toeslaat en ze de confrontatie met haar ziekte en de rolstoel niet kan ontlopen. Gelukkig zijn Lieve en Gustave daar om haar te allen tijde te steunen.

Nathalie volgt een stiltemeditatie in het boeddhistische klooster in Hoei en ontmoet zuster Bernadette Moriau, aan wie het zeventigste en laatste erkende mirakel van Lourdes zich voltrok. Ze praat met neurowetenschapper Michiel van Elk over het effect van spirituele ervaringen in ons brein en komt oog in oog te staan met het intacte lichaam van Bernadette Soubirous, ‘de zieneres van Lourdes’. Maar ze ​ neemt psychedelische truffels, gaat skiën en legt 10 km af van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in een speciale rolstoel.

'Mirakel n° 71', dinsdag 6 juni om 21.20 uur op Canvas.