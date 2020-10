Dinsdag in 'Cuba, De Revolutie en de Wereld': de diplomaten

Door het verdwijnen van de Sovjet-Unie verliest Cuba zijn belangrijkste economische en politieke steun, terwijl het Amerikaanse embargo nog steeds van kracht is.

De levensstandaard neemt ernstig af, met als gevolg een stroom van vluchtelingen naar de Verenigde Staten.

De spanningen bereiken een hoogtepunt wanneer Cuba in de jaren ’90 vliegtuigen beschiet van Brothers to the rescue, een organisatie van Cubaanse ballingen, terwijl die boven het Cubaanse luchtruim vliegen. Omdat toenadering tot de Verenigde Staten geen optie is, moet Cuba zijn buitenlands beleid opnieuw uitvinden. Na de tijd van de strijders, komt nu de tijd van de diplomaten.

Fidel Castro ruilt zijn militaire plunje voor een maatpak en de gewapende strijd voor de ‘soft power’. Cuba gaat op zoek naar nieuwe bondgenoten en handelspartners, vooral in Latijns-Amerika. Een charme-offensief wordt gelanceerd met meer welwillende buren. Hugo Chavez is nog een jonge officier, wanneer Fidel Castro hem zijn steun biedt. De interventie van Cuba tijdens de poging tot staatsgreep tegen Chavez in 2002 is doorslaggevend en Venezuela wordt een sterke bondgenoot, die het eiland van olie voorziet in ruil voor onder meer medische expertise. Zo raakt Cuba weer uit zijn isolement en kan het rekenen op de steun van de vele linkse leiders op het Zuid-Amerikaanse continent.

Maar in 2006, na 47 jaar aan het hoofd van het land, ruimt Fidel Castro plaats voor zijn broer Raul. Onder zijn leiding zoekt Cuba toch opnieuw toenadering tot de Verenigde Staten. En daarbij speelt een andere Zuid-Amerikaanse leider een onverwachte rol : paus Franciscus.

De toekomst blijft echter onzeker: in april 2018 neemt Raul Castro afscheid als president van Cuba. Voor het eerst in 60 jaar wordt het eiland niet meer geregeerd door een lid van de familie Castro familie. De druk vanuit de Verenigde Staten is sterker dan ooit om een einde te maken aan de Cubaanse revolutie. De Cubaanse droom om een nieuwe wereldorde te verwezenlijken, is niet echt uitgekomen. Toch neemt het eiland nog altijd een bijzondere plaats in op het internationale toneel. Het vuur van de Cubaanse revolutie flakkert nog altijd.

