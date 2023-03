Dinsdag gaat 'Onder de Radar' undercover in de drugssmokkel

De speciale eenheden geven ons een inkijk in de zaak Balatum: in 1993 komen onderzoekers van de rijkswacht een drugsbende op het spoor na een tip uit hun eigen rangen.

Wat op het eerste gezicht het perfecte plan lijkt van een groepje vissers uit Zeebrugge, ontrafelt na de tussenkomst van het pas opgerichte undercoverteam van de speciale eenheden. Een undercoveragent slaagt er niet alleen in om binnen te dringen tot in de hoogste rangen van de bende. De genadeslag komt er bovendien nadat de leider van de bende de undercover zelf influistert dat er een enorme hoeveelheid hasj onderweg is over zee.

