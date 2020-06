Dinsdag alles over de 'nosejob' van Maxime Meiland

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

In de laatste aflevering van 'Wat wil Maxime?' neemt Maxime je mee in haar ochtend routine, waarin ze vertelt over de reden van haar neuscorrectie. Want 'zo'n 'Meilanden neus', 'die wil je echt niet'.

Op de Chateau gaat Martien de strijd aan tegen loslatend-zelfklevend-tape. Met de nodige lijm en doorzettingsvermogen moet de behangstrip toch blijven zitten. Maar de muur heeft een eigen wil. Gefrustreerd gaat de familie dan maar wijnen.

Martien voelt zich niet lekker - de druk op zijn borst houdt hem 's nachts wakker. Het is in ieder geval geen corona. Montana en Maxime twijfelen nog: is het een gescheurde aorta, dicht geslipte aderen of gewoon een longaandoening? Martien vraagt zich af of het nog gebruikelijk is rouwkaarten te sturen.

'Chateau Meiland' en 'Wat wil Maxime', dinsdag om 20.35 uur op VIJF.



