Dinosaurussen op PlattelandsTv

PlattelandsTv brengt de komende weken de dinosaurussen terug naar de Vlaamse huiskamer! Dodelijke dinosaurussen! In de BBC-reeks 'Deadly Dinosaurs' (2018) brengt de bekroonde presentator Steve Backshall dino's tot leven.

Adembenemende hologrammen en digitale animatie tonen de scherpste kantjes van deze reuzen tot in het kleinste detail: van tweesnijdende tanden tot staarten die door de geluidsmuur knallen!

Maar de actie gaat verder buiten het digitale laboratorium. Adembenemende stunts en fysieke uitdagingen illustreren de kracht en omvang van de dinosaurussen. Crash-testen, nachtkijkers, wingsuits, helikopters en gevechtsvliegtuigen imiteren het unieke design van deze prehistorische dieren.

Elke aflevering focust op een bepaald thema, zoals wapens, water of vliegen. Telkens worden een aantal dinosaurussen gereanimeerd in de waanzinnige studio van Steve. Zo ontdekken we waarom dino’s miljoenen jaren over onze aarde regeerden en worden mysteries ontrafeld waar wetenschappers zich al decennia het hoofd over breken. Deadly Dinosaurs! Een serie die jong en oud bij de keel grijpt.

Vanaf 16 februari 10 weken lang elke zondag om 14.30 uur (herhalingen op maandag en vrijdag om 18.00 uur) op PlattelandsTv!