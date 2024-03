Dina Tersago openhartig over 'Boer zkt Vrouw' in 'Sergio Over De Grens'

Presentatrice en ex-Miss BelgiŽ Dina Tersago wordt dinsdag mee op sleeptouw genomen in 'Sergio Over De Grens'. Sergio neemt zijn reisgezel mee naar het Portugese juweel Madeira. Het land staat bekend om haar tropische smaken, verse vis en verschillende soorten Madeira-wijn.

Doorheen de reis wordt er heel wat afgelachen maar tijdens een rijkelijk visdiner krijgt Sergio ook een andere kant van Dina te zien. Ze vertelt openhartig over 'Boer Zkt Vrouw'. 'Ik zou het programma moeilijk kunnen loslaten omdat het mijn kindje is. Ik probeer mezelf ook elk jaar te heruitvinden en te behoeden voor de vanzelfsprekendheid. Ik wil niet op een boerderij aankomen en in automatische piloot schieten.' Maar Dina is ook begaan met de boeren die deelnemen, ze ziet van dichtbij hoe hard zij moeten werken om hun bedrijf overeind te houden. 'Het boerenleven wordt heel erg onderschat. Ik zie ook echt lief en leed. Naast de camera vertellen jonge boeren dat ze het moeilijk hebben en denken: kan ik dit wel volhouden of moet ik ermee stoppen? Dan bloedt mijn hart!'

'Sergio Over De Grens', dinsdag 5 maart om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.