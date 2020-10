Dina Tersago kan slappe lach niet bedwingen in 'Code van Coppens'

To infinity and beyond! Het VTM-duo Andy Peelman & Dina Tersago, die vorige week nog ontmaskerd werd als Libelle in 'The Masked Singer', en het Qmusic-avondspitsduo Sam De Bruyn & Vincent Fierens worden astronauten voor één dag.

Ze vertrekken nu zondag 4 oktober op een belangrijke ruimtemissie in 'Code van Coppens', om 19.55 uur bij VTM. Het ISCC, het International Space Center Coppens, is besmet door aliens en moet zo snel mogelijk tot ontploffing gebracht worden. 'Als dat niet lukt, gaan we er allemaal aan. Het bestaan van de mensheid ligt in de handen van onze kandidaten', aldus Staf en Mathias Coppens. Overleven beide duo’s alle beproevingen in het heelal? Of worden ze in plaats van helden net vallende sterren?

'We hebben een eigen ruimteschip gekregen. Oh my god, we gaan echt opstijgen', roept Dina enthousiast. Beide duo’s starten hun ruimtemissie namelijk in een ‘echte’ space capsule die 360 graden rond zijn as draait. Dat zorgt meteen voor hilarische taferelen en de nodige decibels. Eenmaal aangekomen in het ISCC slaakt Vincent een kreet alsof hij onderweg een alien heeft ingeslikt. 'Dat is als ik hard verschiet. Oprechter dan dat ga je me niet tegenkomen', lacht Vincent. 'Precies een kapotte stofzuiger', vult Andy al lachend aan.

Dina & Andy en Sam & Vincent maken ook een 'echte' ruimtewandeling en hangen letterlijk tussen de planeten. Vooral Dina kan haar slappe lach niet bedwingen wanneer Andy ongecontroleerd heen en weer bungelt: 'Ik ga in mijn broek plassen van het lachen.' In het besmette deel van het ISCC plakken de kandidaten in lijm vast aan de grond en de muren. Lukt het de duo’s om los te komen en de mensheid van de ondergang te redden? En wie is het snelst?

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Code van Coppens', zondag 4 oktober om 19.55 uur bij VTM.