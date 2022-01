Dina Tersago getuigt in 'Therapie'

Foto: Canvas - © VRT 2022

Een jonge vrouw komt in therapie. Ze durft niet meer met de auto te rijden nadat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Een vrouw stelt haar werk in vraag na een tragische gebeurtenis in haar leven. En een jongen komt in therapie omdat het moeilijk loopt thuis.

Dina Tersago vertelt hoe ze als tiener in therapie ging omdat ze last had van dwangmatige handelingen.

'Therapie', dinsdag 1 februari om 21.20 uur op Canvas.