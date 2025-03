Dina Tersago en man Wim steken mee de handen uit de mouwen in 'Huis Gemaakt'

De ruwbouwfase in 'Huis Gemaakt' was een ware uitputtingsslag en maar één koppel wist de deadline foutloos te halen. Haasdonk kreeg groen licht van jurylid Cerina Marchetta en werfleider Johny en wordt beloond met een stevige voorsprong: zij mogen als eersten aan hun slaapkamers beginnen en krijgen versterking van twee ervaren klussers, Dina Tersago en haar man Wim.

'We hebben ook alles met twee gedaan toen wij ons eigen huis hebben gezet', vertelt Dina. Ook Wim ziet het zitten: 'Op samen dansen zou ik nee zeggen maar samen klussen zie ik wel zitten.' Soumaya en Eros laten er geen gras over groeien en zetten Dina en Wim meteen aan het werk. 'Het grootste probleem in onze slaapkamer mogen zij oplossen”, lacht Soumaya. “Als de jury daar kritiek op heeft, dan is het onze fout', lacht Dina.

Ook Mechelen mag aan de slaapkamers beginnen. 'Wij maken een slaapkamer voor mijn neefje Emanuel en Emiel zijn pleegbroertje Finn', vertelt Ashley. 'De big surprise wordt een zelfgemaakt stapelbed', vult Emiel aan. Maar de jungle-thema jongenskamer leidt tot heel wat gekibbel tussen de twee… 'Als we niet weten hoe het moet, dan botst het. Dat is nog iets waar we aan kunnen werken', vertelt Emiel. Zelfs concurrent Bowdy schiet te hulp, maar ook hij heeft zijn handen vol aan de ‘hotel chic’ droomkamer die hij samen met Ruth wil realiseren.

In Lummen sleept het afkeuren van de leidingen nog steeds na. 'Muggenzifterij', vindt Nico. Maar zodra het verlossende ‘oké’ komt, vliegen ze erin. Nico en Daisy richten een kinderkamer in, terwijl Mo en Iman hun eigen slaapparadijs creëren. 'Nu is het ieder voor zich, de strijd is begonnen', zegt Daisy. Iman lijkt zich daar minder van aan te trekken, al maakt ze wél regelmatig een rondje om te checken hoe haar concurrenten het aanpakken.

In Nieuwpoort lopen Seppe & Axelle en Sarvar & Luca hopeloos achter. Zij moeten een versnelling hoger schakelen voor ze mogen beginnen aan hun slaapkamers. En ze zullen al hun tijd nodig hebben, want Axelle en Seppe willen uitpakken met een opvallend pronkstuk: een decoratieve boog. Terwijl zij vol enthousiasme aan hun statement-piece werken, slaat de twijfel toe bij Sarvar en Luca. 'Hebben wij eigenlijk een eyecatcher?' vraagt Luca zich af. De koppels hebben maar beter een duidelijk concept, want juryleden Béa Vandendael en Bart Appeltans komen checken hoe de kamers vlotten. De kleurkeuzes doen Bart alvast fronsen: 'Dat was heftig, het was bijna fluo. Dit kan helemaal misgaan, of er boenk op zitten. Ik ben benieuwd.'

'Huis gemaakt', dinsdag 18 maart om 20.40 uur bij VTM.