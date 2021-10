Dina doet de test: word je zieker van ziekenhuiseten?

Ze zeggen dat... je zieker wordt van ziekenhuiseten. Dat een kusje de pijn verzacht. Dat onze keukensponsjes walgelijk zijn. En zelfs: dat een druppel je gek kan maken. Maar zijn deze beweringen ook waar?

Dina Tersago en Andy Peelman gaan op onderzoek uit en testen al deze beweringen in de eerste aflevering van 'Ze Zeggen Dat', op donderdag 14 oktober om 20.35 uur. De 'ze' is 'Ze Zeggen Dat' zijn de gemiddelde Vlamingen en die worden vertegenwoordigd door de inwoners van de meest voorkomende straatnaam in Vlaanderen: De Kerkstraat.

Dina test of je zieker wordt van ziekenhuiseten

Om uit te testen of je zieker wordt van ziekenhuiseten trekt Dina naar een wielerclub in Knokke. Daar verdeelt ze de ploeg van gezonde sporters in twee groepen: team 'clinique' en team 'chique'. Gedurende twee weken krijgt elk team drie maaltijden per dag. Team clinique eet traditioneel ziekenhuiseten uit een grootkeuken die aan ziekenhuizen levert, het andere team krijgt vers gemaakte voeding voorgeschoteld. Voor ze aan het experiment beginnen, passeert iedereen langs het labo voor een nulmeting. Ook Dina doet mee met team ziekenhuiseten: 'Alles voor de wetenschap', lacht ze. Na twee weken is het tijd voor de nameting. Zorgt ziekenhuiseten er ook echt voor dat je zieker wordt?

Mama’s van Dina en Andy testen of een kusje de pijn écht verzacht

Dit seizoen is er ook een glansrol weggelegd voor Ivette en Lisette, de bloedeigen mama’s van Dina en Andy. Met z'n vieren testen ze elke week beweringen die mama’s van bekende Vlamingen al eens durven poneren. Birgit Van Mol bijt de spits af: 'Als kind had ik vaak korstjes op mijn knieën en heb ik vaak op de spoed gezeten maar soms was het minder erg en dan zei mijn mama: ik zal er een kusje op geven en dan zal het beter gaan. Maar is dat ook echt zo of is het flauwekul?' Tijd voor de test! Dina en Andy moeten hun handen in een doos vol brandnetels steken. Daarna mogen de mama’s één hand overladen met kusjes. Is de mythe waar of niet?

Ook de bewoners uit de Kerkstraat testen deze week een bewering uit. Ze zeggen dat wodka de geur van zweetvoeten neutraliseert. Maar klopt dat ook? Wat is een fabel en wat niet?

'Ze Zeggen Dat', donderdag 14 oktober om 20.35 uur bij VTM. De afleveringen van 'Ze Zeggen Dat' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.