Deze verhalen zie je dinsdag in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Seppe is 14. Tijdens zijn groeispurt als jongvolwassene heeft hij een ingedeukte borstkas ontwikkeld en daar wil hij nu iets aan doen.

De gezondheid van Ellen en de drieling wordt voortdurend onderzocht, maar vandaag zijn de resultaten verontrustend. Léon is 5, hij heeft een spraakstoornis en kan moeilijk klanken vormen. Hij komt naar het ziekenhuis voor een les logopedie. Mano blijkt een kwaadaardige tumor te hebben waardoor hij waarschijnlijk nog maar enkele jaren te leven heeft. Flynne is 10, ze is in het ziekenhuis voor een heel speciaal dieet omdat haar hersenen geen suikers opnemen.

'Kinderziekenhuis 24/7', dinsdag 17 oktober om 20.45 uur op VRT 1.