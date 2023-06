Deze maand te bekijken op Streamz en Streamz Premium+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor juni 2023!

'Painting With John (S3)'

Vanaf 3 juni op Streamz

Deels instructieprogramma, deels open haard gesprek, in deze serie vind je muzikant, schilder en acteur John Lurie verschranst aan zijn werktafel. De serie heeft een documentaire-achtige stijl en combineert elementen van schilderkunst, muziek, filosofie en humor. Elke aflevering deelt hij zijn filosofische bedenkingen over het leven, muziek en kunst terwijl hij schildert. Doordat hij zijn schilderproces combineert met persoonlijke anekdotes en humor, is de serie zowel informatief als plezierig om naar te kijken.

De titel verwijst naar Lurie's eerdere show 'Fishing with John' uit 1991.

'Jurassic Park'

Vanaf 9 juni op Streamz

Dit jaar vieren we het 30-jarig bestaan van Jurassic Park, de ultieme thrill ride van regisseur Steven Spielberg die het verhaal baseerde op de roman van Michael Chrichton. De ideale gelegenheid om een filmmarathon in te lassen want vanaf 9 juni kan je de oorspronkelijke Jurassic Park-trilogie bingen op Streamz. Jurassic Park neemt je mee naar een verbazingwekkend themapark op een afgelegen eiland waar dinosaurussen opnieuw op aarde rondzwerven en vijf mensen moeten vechten om te overleven tussen de prehistorische roofdieren. De eerste Jurassic Park won maar liefst drie Oscars, namelijk voor de beste geluidseffectbewerking, het beste geluid en de beste visuele effecten.

Met Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum en Richard Attenborough in de hoofdrollen.

'Everything I Know About Love'

Vanaf 14 juni op Streamz

Een rommelige, onstuimige, romantische komedie over twee beste vriendinnen die voor het eerst gaan samenwonen in Londen. Samen wagen ze zich aan slechte afspraakjes, hartzeer en vernederingen. Centraal in het liefdesverhaal staan Birdy, gespeeld door Bel Powley ('The Morning Show') en Maggie, gespeeld door Emma Appleton ('The Witcher'). Het zevendelige drama biedt een onverbloemd verslag over hoe je als jonge twintiger de eerste fase van volwassenheid kan overleven.​

'Everything I Know About Love' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Dolly Alderton. Het boek heeft ook verschillende prijzen en nominaties ontvangen, waaronder de National Book Award for Autobiography of the Year.

'The Righteous Gemstones' (S3)

Vanaf 19 juni op Streamz

De Gemstone-familie is wereldwijd bekend als een familie tv-predikanten, maar ze houden zich ook bezig met criminaliteit. Dr. Eli Gemstone (John Goodman) en zijn zoon kunnen niet wachten om de rijkdom van de pater familias te erven. De serie geeft een hilarische en scherpzinnige kijk op de wereld van megakerken.

Het derde seizoen begint waar seizoen 2 eindigde, met Eli die nog steeds probeert zijn kerk, bedrijven en kinderen in het gareel te houden. Een megakerk runnen is duidelijk niet gemakkelijk voor de jongere generatie Gemstones. Vooral wanneer ze te maken krijgen met een ander soort geloofsgroep dan ze gewend zijn: het wapenliefhebbende, extreem-rechtse politieke contingent. Die wordt geleid door een nieuw personage gespeeld door Steve Zahn.

De hoofdrollen worden vertolkt door Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson en Adam DeVine.

'Warrior' (S3)

Vanaf 30 juni op Streamz

Het verhaal van 'Warrior' draait om de jonge Ah Sahm (Andrew Koji). Hij emigreert in de negentiende eeuw van China naar het wereldberoemde Chinatown in San Francisco. De Chinees komt in Amerika aan tijdens een periode waarin flinke bendeoorlogen aan de gang zijn in San Francisco, de zogenaamde Tong Wars. De geniale vechtkunsten van Ah Sahm leveren hem een baan op. Hij gaat werken als huurmoordenaar voor de Chinese maffia.

Het tweede seizoen eindigde met een tweeledige cliffhanger. Enerzijds lijkt de gevangen Zing (Dustin Nguyen) uit zijn gevangenschap te zijn ontsnapt. Als leider van de Fung Hai tong zou zijn herintroductie de lopende Tong wars flink moeten opschudden. Ondertussen werd ook duidelijk dat Ah Sahm de broer van Mai Ling (Dianne Doan) is. Deze kennis zal hoogstwaarschijnlijk zijn invloed uitoefenen op de intertong politiek die in seizoen 3 tot een hoogtepunt komt. Verder chanteert Mai Ling de burgemeester van San Francisco, Walter Buckley (Langley Kirkwood), over zijn verleden als Confederatie-soldaat. Gebaseerd op eerdere ontwikkelingen in de serie, zal elk van deze ontwikkelingen onvermijdelijk leiden tot veel gevechten en bloedbaden.

'Boy From Heaven'

Vanaf 7 juni op Streamz Premium+

Adam, afkomstig uit een eenvoudige vissersfamilie, wordt toegelaten op de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Caïro, het epicentrum van de macht van de soennitische islam. Op zijn eerste dag sterft de grootimam, het hoofd van de instelling. Adam bevindt zich, zonder het zelf te willen, middenin een meedogenloze machtsstrijd van de religieuze en politieke elite van het Egypte.

'Boy from Heaven', van regisseur Tarik Saleh met in de hoofdrol Tawfeek Barhom ('Y'a tayr el tayer', 'The Rhythm Section'), werd op het festival van Cannes bekroond met de prijs voor het beste scenario.

'After We Collided'

Vanaf 7 juni op Streamz Premium+

Tessa en Hardin kenden een tumultueus begin van hun relatie. Tessa weet dat Hardin wreed kan zijn, maar wanneer een openbaring wordt onthuld over de oorsprong van hun relatie - en het mysterieuze verleden van Hardin - is Tessa van slag. Hardin zal altijd Hardin blijven. Maar is hij echt de diepzinnige attente kerel waar Tessa enorm verliefd op werd ondanks zijn boze uiterlijk - of is hij de hele tijd een vreemde geweest? Ze wou dat ze weg kon lopen. Het is gewoon niet zo eenvoudig. Hardin weet dat hij een fout heeft gemaakt, mogelijk de grootste in zijn leven. Een ruzie kan niet vermeden worden. Maar kan hij nog veranderen?

Met in de hoofdrollen Josephine Langford ('Moxie') en Hero Fiennes Tiffin ('First Love', 'The Women King'). Ook de prequel 'After' is vanaf 7 juni te zien op Streamz Premium+.

'The Woman King'

Vanaf 7 juni op Streamz Premium+

Het koninkrijk Dahomey krijgt in de 18e en 19e eeuw veel aanzien tegenover de andere Afrikaanse staten. Nanisca (Viola Davis) leidt de vrouwelijke militaire eenheid waarvan Nawi sinds kort lid uitmaakt. De groep gaat de strijd aan met diegenen die hun volk tot slaaf hebben gemaakt en die de normen en waarden willen kapotmaken waarvoor zij staan. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Bij de 28e Critics' Choice Awards in Los Angeles kreeg de film nominaties voor het beste kostuumontwerp, de beste acteursensemble en de beste regisseur. Davis (ook bekend van 'How to Get Away with Murder') werd genomineerd in de categorie beste actrice.

'The Invitation'

Vanaf 14 juni op Streamz Premium+

Evie heeft geen ouders meer en wil meer te weten komen over haar familieleden. Ze neemt een DNA-test en ontdekt dat ze familie heeft wonen in het Verenigd Koninkrijk. Ze ontmoet haar welgestelde familie, maar leert gaandeweg hun gruwelijke geheimen. En ook voor Evie hebben ze iets gepland. Met Nathalie Emmanuel en Thomas Doherty ('Gossip Girl', 'Legacies') in de hoofdrollen.

Een horrorthriller onder regie van Jessica M. Thompson en geschreven door Blair Butler. ​ Geïnspireerd op de roman Dracula van Bram Stoker uit 1879.

'Terrifier'

Vanaf 14 juni op Streamz Premium+

Art heeft vorig Halloween de boel flink op stelten gezet, maar het is niet genoeg voor hem. Ditmaal keert de maniakale clown terug om drie jongedames te terroriseren. Hij laat zich hierbij door niets of niemand in de weg staan om zijn lust naar moord te stillen. Het belooft wederom een bloederige nacht te worden.

Met Jenna Kanell ('The Bye Bye Man'), Samantha Scaffidi ('The Things We Left Unsaid'), David Howard Thornton (Mistress Peace Theatre, Bupkis) Catherine Corcoran ('Long Lost', 'Return to Nuke 'Em High') in de hoofdrollen.

'Lyle, Lyle, Crocodile'

Vanaf 21 juni op Streamz Premium+

De familie Primm verhuist naar New York City, en hun zoon Josh heeft moeite om zich aan te passen aan zijn nieuwe school. Dat verandert wanneer hij Wil ontdekt, een zingende krokodil die houdt van baden, kaviaar en muziek. De twee worden vrienden, maar Wils bestaan wordt bedreigd door de kwaadaardige meneer Grumps. De Primms moeten samenwerken met Wils eigenaar, Hector P. Valenti, om de wereld te laten zien dat er niets mis is met een grote zingende krokodil met een nog grotere persoonlijkheid.

Met de stemmen van Javier Bardem ('Dune', 'Todos Lo Saben'), Constance Wu en Shawn Mendes als Lyle.