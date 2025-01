Deze highlights serveert Pickx+ je in januari

Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook in de eerste maanden van het nieuwe jaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

We geven je graag een overzicht van de hoogtepunten in januari

'Sleeping Dogs'

Donderdag 2 januari 2025, 21.00 uur

In deze meeslepende thriller speelt Russell Crowe de rol van een voormalig moorddetective die lijdt aan geheugenverlies. Wanneer hij beslist een brutale moord op te lossen om zijn hoofd actief te houden, raakt hij verstrikt in een kluwen van mysterie, raadsels, geheimen en bedrog. Terwijl hij zich een weg baant door de complexe zaak, probeert hij een onschuldige man te redden van de doodstraf. Kan hij het raadsel oplossen en de juiste beslissing nemen, of wordt hij misleid door zijn eigen vervormde herinneringen en fantasieën?

'The Bay'

Donderdag 2 januari 2025, 22.30 uur

In seizoen één wordt de zaak van een vermiste 15-jarige tweeling onderzocht. Na een avondje uit zijn ze niet thuisgekomen, wat bij de lokale politie in het gebied van Morecambe Bay in Lancashire meteen alarmbellen doet rinkelen. Terwijl de inspecteur het onderzoek leidt, wordt ze gedwongen haar ervaring en kennis te delen met de nieuwe, babbelgrage werkkracht in het team. De dynamiek zorgt voor een interessante spanningsboog, waarbij het geduld van de inspecteur op de proef wordt gesteld, terwijl ze zich tegelijkertijd in een race tegen de klok moet concentreren op het ontrafelen van het mysterie rondom de verdwijning.

'Mayflies' S01

Vrijdag 3 januari 2025, 22.30 uur

Deze meeslepende dramaserie richt zich op een levenslange vriendschap die het leven van twee mannen diep beïnvloedt en hun loyaliteit tot het uiterste op de proef stelt. Het verhaal, omgeven door een geweldige jaren 80-soundtrack, volgt James en Tully, gespeeld door Martin Compston en Tony Curran, in een klein Schots stadje in 1986. In een beslissend weekend leggen ze elkaar een belofte af om het leven anders aan te pakken. Dertig jaar later, na een half leven dus, gaat de telefoon. Tully heeft het ergste nieuws en de vriendschap, die al decennialang standhoudt, wordt op een verrassende manier getest.

'Liar' S01

Zondag 5 januari 2025, 22.30 uur

'Liar' volgt de nacht die het leven van lerares Laura Nielson en chirurg Andrew Earlham ingrijpend verandert. Wat begint als een ogenschijnlijk onschuldige eerste date, ontwikkelt zich al snel tot een complexe thriller over waarheid en leugens. Laura beschuldigt Andrew van verkrachting, maar de vraag blijft: wie spreekt de waarheid? Wanneer geheimen en bedrog aan het licht komen, worden niet alleen hun levens, maar ook die van hun families op de proef gesteld. De serie ontvouwt zich in een intens verhaal van manipulatie en macht.

'The 82nd Annual Golden Globes'

Nacht zondag 5 op maandag 6 januari 2025

Vanaf 01.45 uur op Pickx Showcase en Pickx+

Beleef vanop de eerste rij, alleen en exclusief via Pickx Showcase en Pickx+, de 82ste editie van de Golden Globes. Deze iconische awardshow eert en erkent uitmuntendheid in 27 categorieën voor film en televisieproducties van 2024. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een geanimeerde live-uitzending vanuit LA, die wordt gepresenteerd door comedienne Nikki Glaser.

Op Pickx Showcase en Pickx+ nemen presentatoren Katja Retsin, Sylvia Van Driessche en Sverre Denis vanaf 1.45 uur de honneurs waar en gidsen de kijkers door deze prestigieuze prijsuitreiking.