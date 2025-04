Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Wraps met falafel 'half-pikant' en chopped salad

Volkorenwraps met grof gesneden salade, verse falafels, verbrokkelde fetakaas en pittige looksaus.

Dinsdag: Phô

Vietnamese noedelsoep op basis van runderbouillon. Met vlees van de ribben, verschillende groenten, hoisinsaus en groene kruiden. Woensdag: Bourdaloue taart

Een Franse perentaart met frangipanebeslag, compote van peer en gepocheerde peren. Donderdag: Balletjes 'provençale' met puree

Gebakken gehaktballetjes met parmezaan, basilicum en pijnboompitten, Provençaalse saus met grote stukken groenten en smeuïge puree. Vrijdag: Paling in het groen

Een Belgische klassieker met gestoofde paling, groene kruidensaus en zuurdesembrood. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!