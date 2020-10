Deze 3 kandidaten openen het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens Ter Wereld'

Wind en regen buiten, ideaal voor de start van het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld'. Vanaf maandag is Erik Van Looy opnieuw iedere avond trouw op post met zijn populaire VIER-quiz. En deze kandidaten bijten de spits af!

Wie mag er zich vanavond voor minstens één dag 'De Slimste Mens ter Wereld' noemen? Het nieuwe seizoen wordt meteen geopend met jong geweld. Dit zijn de kandidaten voor maandag 12 oktober:

Marie Verhulst (25)

Dochter van de bekendste Gert van Vlaanderen en in december adopteerde ze van hem de meest populaire hond van Vlaanderen. Bij ons zal ze het zonder Samson moeten zien te fiksen, maar dat is helemaal geen plobreem. Gert en Viktor bestoken haar van horen zeggen met weetjes en tips, dus ik ben er er zeker van dat zij een van de meest voorbereidde kandidaten van het seizoen zal zijn. Succes Marie!

Ella Leyers (32)

Haar naam doet in gedachten automatisch France Gall weerklinken, maar deze soulsister is vooral een ijzersterke actrice. Haar imitatio is zo bijzonder dat de archetypen erbij verbleken. Talentvol theater dat als geen ander viraal kan gaan en dat in tijden van corona! Ella elle l’a.

Senne Misplon (21)

De woordvoerder van de vzw Wel jong, niet hetero gaf in de documentairereeks M/V/X op Een een persoonlijke inkijk in zijn transitie. Vandaag geeft hij lezingen en vorming over gender en seksualiteit en doorbreekt hij genderlicious alle aangeleerde gendernormen. Uitkijken naar een straffe gast.

'De Slimste Mens ter Wereld', maandag 12 oktober om 21.30 uur op VIER.

Senne Misplon lekte op Twitter ook al een foto van zijn eerste aflevering:

Senne

DUS EUHM..

Ik mag al in de eerste aflevering het opnemen tegen deze twee klasse dames 😍



12 oktober om 21u30 @opVIER #deslimstemensterwereld pic.twitter.com/23RcuN6zwz — SENNE (@S_Misplon) October 6, 2020



