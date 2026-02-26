'Dees is gênant!': de Goorissen wagen zich aan de doedelzak in Edinburgh
donderdag 26 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026
In het Schotse Edinburgh volgen de Goorissen een spoedcursus doedelzak, compleet met alles erop en eraan. Terwijl Kelly, Shania en Kenji tijdens de bombastische introductie het schaamrood op de wangen krijgen, waant Sam zich een echte Schotse lord.
Bekijk de preview uit de aflevering hier:
'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 26 februari om 21u20 bij VTM 2. Stream alle afleveringen met VTM GO+
Expeditie Gooris op tv
Dinsdag 10 maart 2026 om 23u35 »
De familie verkent de adembenemende Schotse Highlands. Sam voelt zich even een echte William Wallace in traditioneel kostuum. Ze wagen zich aan bijlwerpen en rijden rond met golfkarren, terwijl hen bij Loch Ness een titel te wachten staat.
