Deadline day in 'Huis Gemaakt': wie mag aan de allesbepalende slaapkamers beginnen?

Het stressniveau stijgt in 'Huis Gemaakt'. Donderdag 21 april is deadline day voor de koppels, want om klokslag middernacht moet de werf spic en span opgeleverd worden.

Muren en plafonds zijn gestript. Trappen en deuren zijn uitgebroken. OSB-platen, leidingen en afvoeren zijn gelegd. Er is geventileerd en geïsoleerd. Kortom, het was 7 weekends keihard doorwerken. Als hun ruwbouwwerk niet té ruw wordt bevonden mogen de koppels zich nu individueel gaan bewijzen door elk een slaapkamer aan te pakken. Maar dan moeten ze eerst groen licht krijgen van aannemer en jurylid Cerina Marchetta. Zij komt de werken samen met werfleider Johny grondig inspecteren. Wie mag aan de slaapkamers starten en wie moet opnieuw beginnen en ziet zo kostbare tijd wegtikken?

In Boortmeerbeek zijn de batterijen van Ines & Seb en Alexia & Emiel terug opgeladen. Zij beginnen vol goede moed aan de laatste loodjes van de ruwbouw. Zes uur voor de deadline moeten op het gelijkvloers nog alle elektriciteitskabels worden aangebracht. En dat zou wel eens een pijnpunt kunnen zijn. Bij haar inspectie treft Cerina namelijk 'een spaghetti van elektriciteitsleidingen' aan. 'Wat is de bedoeling? Dat deze leidingen de toeristische route volgen in Boortmeerbeek?' De duo’s wachten in spanning af…

Ook Antwerpen maakt zich op voor de final countdown. En dat doen Anaïs & Cedric en Lien & Melvin opvallend rustig. Hun to do-lijst is drastisch ingekort en dat maakt hen zeer goed gemutst. De koppels zijn dan ook al uren voor hun deadline klaar en vieren dat met aperitief en tapas. Maar is hun snelle werk ook goed uitgevoerd werk? Op de zolder valt Cerina’s oog op een cruciale fout die dakwerker Cedric misschien wel duur komt te staan.

De Beringse to do-lijst is nog te lang voor een party mood. Tot overmaat van ramp arriveren Eline & Younes veel te laat nadat hun wekker hen in de steek heeft gelaten. Uitgerekend op deadlinedag. 'Ik ben er vrij hard van overtuigd dat we het niet gaan halen, ik durf dat eerlijk te zeggen', aldus Didier. Tijd voor de Limburgers om vier uur voor de deadline de turbo aan te zetten.

'Huis Gemaakt', donderdag 21 april om 20.35 uur op VTM.