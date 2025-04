De zoete inval van desserts : 'Ik heb er een panische angst voor'

Koen of Dorianne? De kijkers en de kandidaten moeten niet langer op hun honger blijven zitten, want bij de start van aflevering 9 weten ze meteen wie er terug thuis achter zijn of haar fornuis moet koken.

En de spanning in de keuken is te snijden, want er staan ook nog eens desserts op het menu. Nog voor de opdracht goed en wel begonnen is, lijkt Sarah het al te hebben opgegeven: 'Ik eet nooit desserts, ik maak nooit desserts, ik haat ze. Ik bestel ook nooit een dessert op restaurant. Eigenlijk ben ik faliekant tegen desserts. Om maar niet te zeggen dat er wellicht een panische angst voor desserts is.'

