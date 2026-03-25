Vader die zijn overleden zoon 8 weken lang in bed liet liggen, getuigt in 'Justice For All'

woensdag 25 maart 2026
In de voorlaatste aflevering van 'Justice For All' volgt Peter Boeckx het advocatenkoppel Fatima Ahmad en Peter Janssens in een aangrijpende strafzaak. Zij staan een vader bij die zijn overleden zoon twee maanden lang in bed liet liggen.

De jongen overleed thuis na ziekte, maar zijn vader kon het verlies niet aanvaarden. In de hoop dat zijn zoon opnieuw tot leven zou komen, bleef hij bidden. De feiten komen aan het licht wanneer de moeder van Jairon - die gescheiden leeft van de vader - geen contact meer krijgt met haar zoon en alarm slaat. De vader geeft toe dat hij het overlijden van zijn zoon 7 à 8 weken heeft verzwegen.



Daarnaast verdedigt meester Liliane Verjauw een man die ervan verdacht wordt sportpaarden in de voedselketen te hebben gebracht, terwijl die daarvoor uiteraard niet geschikt zijn. De man ontkent de feiten. Meester Ercan Tok staat een vrouw bij die de bijnaam ‘de vrouwelijke Escobar’ kreeg. Tegen haar loopt een internationaal dossier rond drugssmokkel, waarvoor ze geseind staat met een red notice van Interpol. Turkije vraagt haar uitlevering. Volgens het dossier zou ze tientallen miljoenen verdiend hebben en een luxeleven leiden met privéjets en villa’s wereldwijd. De vrouw ontkent in alle talen.

'Justice For All', woensdag 25 maart om 22.20 uur bij Play.


Woensdag 25 maart 2026 om 22u20
Meesters Peter Janssens en Fatima Ahmad staan een man bij die verdacht wordt van de moord op zijn zoon. We volgen meester Verjauw en haar client die verdacht wordt van het in de voedselketen brengen van sportpaarden die daarvoor niet geschikt zijn.
Meester Liliane Verjauw en meester Ercan Tok verdedigen een man die voor assisen verschijnt na de moord op zijn zwangere vrouw en hun zoontje. Meester Issabel De Fr? staat ouders bij die hun kindje verloren, vermoedelijk door een medische fout.
Meesters Peter Janssens en Fatima Ahmad staan een man bij die verdacht wordt van de moord op zijn minderjarige zoon. De zoon lag wekenlang levenloos in bed. We volgen ook meester Verjauw. Haar cliënt wordt verdacht van het in de voedselketen brengen van sportpaarden die daarvoor uiteraard niet geschikt zijn.

