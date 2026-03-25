Vader die zijn overleden zoon 8 weken lang in bed liet liggen, getuigt in 'Justice For All'

In de voorlaatste aflevering van 'Justice For All' volgt Peter Boeckx het advocatenkoppel Fatima Ahmad en Peter Janssens in een aangrijpende strafzaak. Zij staan een vader bij die zijn overleden zoon twee maanden lang in bed liet liggen.

De jongen overleed thuis na ziekte, maar zijn vader kon het verlies niet aanvaarden. In de hoop dat zijn zoon opnieuw tot leven zou komen, bleef hij bidden. De feiten komen aan het licht wanneer de moeder van Jairon - die gescheiden leeft van de vader - geen contact meer krijgt met haar zoon en alarm slaat. De vader geeft toe dat hij het overlijden van zijn zoon 7 à 8 weken heeft verzwegen.

Daarnaast verdedigt meester Liliane Verjauw een man die ervan verdacht wordt sportpaarden in de voedselketen te hebben gebracht, terwijl die daarvoor uiteraard niet geschikt zijn. De man ontkent de feiten. Meester Ercan Tok staat een vrouw bij die de bijnaam ‘de vrouwelijke Escobar’ kreeg. Tegen haar loopt een internationaal dossier rond drugssmokkel, waarvoor ze geseind staat met een red notice van Interpol. Turkije vraagt haar uitlevering. Volgens het dossier zou ze tientallen miljoenen verdiend hebben en een luxeleven leiden met privéjets en villa’s wereldwijd. De vrouw ontkent in alle talen.

