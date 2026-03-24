Katy Perry aangekondigd als headliner van 'Isle Of MTV Malta 2026'

Maak je klaar voor een zomer vol vuurwerk. MTV kondigt de wereldwijde pop-superster Katy Perry aan als de headliner van Isle of MTV Malta 2026.

Op woensdag 22 juli brengt zij een line-up vol met al haar wereldhits naar het historische Il-Fososplein voor Europa’s grootste gratis zomerfestival. De rest van de line-up wordt in de komende maanden aangekondigd.

Een pop-icoon van wereldformaat

Het optreden markeert een bijzonder dubbel debuut: het is Katy Perry’s allereerste show op Malta én haar eerste keer op het podium van Isle of MTV Malta. Ze behoort tot de bestverkopende artiesten aller tijden en heeft de moderne popmuziek eigenhandig vormgegeven. Sinds haar doorbraak in 2008 met One of the Boys verzamelde ze meer dan 115 miljard streams en verkocht ze wereldwijd 70 miljoen albums. Van tijdloze anthems als Firework, Roar en Dark Horse tot het recente succes van haar album 143: Katy weet als geen ander generaties te verbinden. Haar debuut op Isle of MTV Malta belooft een onvergetelijke avond te worden vol gedurfde visuals, ongekende energie en de grootste hits op een van de meest iconische live-locatie van Europa.

Katy Perry vertelt over haar optreden: 'Ik ben ontzettend enthousiast om voor de allereerste keer naar Malta te komen om Isle of MTV te headlinen!'

Malta als dé bestemming voor wereldklasse entertainment

In samenwerking met de Malta Tourism Authority presenteert MTV wederom Isle of MTV Malta: hét evenement dat wereldwijd geroemd wordt om zijn spectaculaire locatie en ongekende sfeer. Het is uitgegroeid tot een vaste waarde op de internationale muziekagenda en trekt elke zomer tienduizenden lokale en internationale fans voor ‘s werelds beste optredens. De komst van Katy Perry onderstreept de ambitie van Malta als vooraanstaande evenementen bestemming.

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken en Toerisme, Hon. Ian Borg, vertelt: 'Dat Katy Perry dé headliner van Isle of MTV Malta, weerspiegelt de voortdurende inzet van de overheid om wereldberoemde artiesten en grote internationale evenementen naar onze eilanden te halen. Door blijvende samenwerking en een duidelijke visie voor de toerisme- en cultuursector creëren we kansen die Malta’s wereldwijde profiel versterken, onze evenementenkalender uitbreiden en onvergetelijke ervaringen bieden voor zowel inwoners als bezoekers.'

In dezelfde lijn voegt de heer Carlo Micallef, CEO van de Malta Tourism Authority, toe: 'Het hosten van een wereld icoon als Katy Perry tijdens Isle of MTV Malta 2026 benadrukt het land's strategische focus op het leveren van premium ervaringen voor bezoekers en inwoners. Evenementen van dit kaliber versterken Malta’s positie als toonaangevende mediterrane bestemming voor reizigers die wereldklasse entertainment zoeken naast ons rijke erfgoed, diverse cultuur en uitzonderlijke gastvrijheid. Isle of MTV Malta blijft een sleutelrol spelen in het stimuleren van kwaliteitstoerisme en het tonen van het allerbeste dat onze eiland te bieden heeft.'

Meer dan een concert: Isle of MTV Malta Music Week

Het festival op 22 juli vormt het startschot voor de Isle of MTV Malta Music Week. Van 22 tot en met 26 juli 2026 bruist het eiland met een reeks clubavonden en exclusieve events op de populairste lokale venues.

Aanvullende namen voor de line-up van Isle of MTV Malta 2026 worden binnenkort bekendgemaakt. Fans kunnen de show in september 2026 wereldwijd op MTV bewonderen.

Tickets & informatie voor Isle of MTV en de Malta Music Week zijn binnenkort beschikbaar via isleofmtv.com.