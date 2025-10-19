'De Verhulstjes' zetten koers naar Rotterdam voor de laatste aflevering van het seizoen

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zondag 19 oktober 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

In de laatste aflevering van dit seizoen van 'De Verhulstjes' trekt de familie eropuit met hun boot, de Evanna. De bestemming: Rotterdam. Maar de reis verloopt niet helemaal volgens plan.

De Evanna moet richting Nederland, en natuurlijk besluit de hele familie mee te varen. Onder het toeziend oog van bootmanager Kelly belooft het een rustige en idyllische vaart te worden. Maar nog voor het vertrek loopt het al bijna mis. Billie springt plots van boord, tot grote paniek van Ellen: 'Doe iets, ik ga iets krijgen!'



Wanneer de rust is teruggekeerd, zorgen Gert en Viktor voor de nodige proviand aan boord. Na wat vertraging kan de Evanna eindelijk de trossen losgooien. De route richting Rotterdam met een noodgedwongen tussenstop in Tholen, waar de familie opnieuw voor een verrassing komt te staan.

'De Verhulstjes', zondag 19 oktober om 20.00 uur op Play.


