De Titanen keren terug voor hun negende seizoen

Vergezel je favoriete superhelden Robin, Beast Boy, Raven, Cyborg en Starfire bij de première van de gloednieuwe avonturen op Cartoon Network vanaf 24 maart.

'Teen Titans Go!' volgt de hilarische avonturen van Robin, Cyborg, Starfire, Raven en Beast Boy. Natuurlijk, het zijn nog steeds superhelden die de dag redden, maar wat gebeurt er als ze klaar zijn met het bestrijden van de misdaad? Ze houden van plezier maken en gek doen, maar ze hebben ook te maken met de problemen van vijf tienerhuisgenoten, of het nu gaat over klusjes, romantische spanningen, duivelse vaders die langskomen of geïmproviseerde gehaktballenfeestjes.

Tijd voor een superhelden line-up!

Ons tienerteam bestaat uit Beast Boy, een cool en sympathiek feestbeest; Starfire, een hartelijke buitenaardse prinses van de planeet Tamaran; Cyborg, de enthousiaste halftiener, halfrobot; Raven, een halfdemon koningin van het sarcasme; en Robin, de perfectionistische leider van de Titanen.

Van het installeren van beveiligingscamera’s om nachtelijke havermoutdieven te betrappen, tot vermommingen van ijsschurken of hottub-wedstrijden in winkelcentra, er is geen gebrek aan dode momenten voor de Titanen in hun negende serie vol superheldenavonturen en komische chaos. Zap naar Cartoon Network op 24 maart om mee te genieten van nieuwe, spannende stunts samen met de tienersuperhelden.

Seizoen negen van 'Teen Titans Go!' volgt op de recordbrekende achtste serie waarin 'Teen Titans Go!' de 400 afleveringen overtrof en daarmee de langstlopende animatieshow van DC werd. De negende serie bestaat uit 52 x 11' afleveringen en is ontwikkeld door Warner Bros. Animatie voor Cartoon Network met showrunner Luke Cormican.