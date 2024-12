De schorsing van Dominique heeft gevolgen in 'Onder Vuur'

Na een incident met Nouri en Marieke komen onverwacht nieuwe feiten over Dennis Lefever en Dominique bovendrijven. Een concertbezoek van Katrien en Boris loopt niet zoals gewenst.

Boris biecht zijn gevoelens en onzekerheden op aan Katrien, die dat niet goed opneemt. Pieter confronteert Jade met wat de aanbidder hem over haar verteld heeft. Jade is hier niet mee opgezet en zet Pieter op zijn plaats. Een routine ambulance interventie loopt faliekant af voor Steve. Zijn oude demonen beginnen hem parten te spelen en hij grijpt terug naar de fles. De nieuwe feiten doen Inspecteur Brel het onderzoek naar de Dennis Lefever-brand heropenen. Dominique wordt geschorst en Pieter krijgt de leiding over Post Oosteroever, wat Orlando helemaal niet kan appreciëren...

'Onder Vuur', zondag 15 december om 21.00 uur op VRT 1.