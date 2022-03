De rottweiler van Marijke beslist dat Luk iets te dichtbij komt in 'Alloo en tot ziens'

Donderdag 17 maart gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' op bezoek bij Marijke. Zij was vroeger kapster, maar ging na de zelfmoord van haar moeder er mentaal volledig onderdoor.

Na onderzoek werd haar het ziektebeeld schizofrenie opgekleefd. Sinds 1989 heeft ze psychiatrische begeleiding. Anno 2022 is ze één brok energie en heeft ze erg veel aan haar familie bij wie ze inwoont. 'Ik voel me veel beter, maar het doet me ook deugd dat ik elke week naar daar kan gaan', aldus Marijke. Wandelen met haar rottweiler Milan, is voor haar ook een vorm van therapie. Waarop Luk voorstelt om meteen te gaan wandelen. Maar wanneer Luk iets te dicht bij Marijke komt tijdens de wandeling, gaat het mis…

Frank getuigde in 'Alloo' over de tweeduizend vrouwen die hij heeft bemind. De playboy van 85 jaar moest door corona het Schipperskwartier links laten liggen: 'Nu corona is gaan liggen, kan ik eindelijk weer naar de meisjes!' Natascha zat jarenlang in de gevangenis op de Seychellen nadat ze er voor drugstrafiek werd veroordeeld. Luk zoekt haar op en polst hoe het met haar gaat sinds haar aankomst in België. Kon ze wegblijven uit de gevangenis of belandde ze opnieuw in de criminaliteit?

'Alloo en tot ziens', donderdag 17 maart om 22.15 uur bij VTM en ook op VTM GO.